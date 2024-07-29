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Глава МЗС Польщі розповів, як позиція Угорщини дратує всіх інших у ЄС

Христина Бондарєва, Станіслав ПогоріловПонеділок, 29 липня 2024, 11:31
Глава МЗС Польщі розповів, як позиція Угорщини дратує всіх інших у ЄС
Радослав Сікорський, фіото: Getty Images

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що Угорщина виглядає все більш ізольованою у ЄС, а її позиція дратує решту країн-членів. Зокрема, на останньому засіданні Ради ЄС у закордонних справах Угорщина не отримала підтримки своєї позиції.

Джерело: Сікорський в інтерв’ю Visegrad Insight, повідомляє "Європейська правда"

Пряма мова: "Мало того, вони (угорці. – ред.) виглядають ізольованими, коли саме вони просять солідарності з Європою у питанні поставок нафти. Вони не отримують цієї солідарності, тому що важко здобути друзів, якщо хтось випромінює егоїзм".

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Він нагадав, що на цьому засіданні Ради ЄС також була дискусія про те, де має відбутися одне із засідань Ради міністрів закордонних справ під час угорського головування: в Будапешті чи в Брюсселі. 

"Я запропонував як компроміс провести його в Україні – або у Львові, або навіть у Мукачеві, що спочатку з ентузіазмом зустрів угорський міністр закордонних справ. І нагадаю, що прецедент вже був створений два роки тому, коли це засідання Ради відбулося в Києві.

Однак під час нашої зустрічі угорський міністр, схоже, отримав інші вказівки зі столиці і, зрештою, був змушений накласти вето на пропозицію. Він залишився наодинці", – розповів Сікорський.

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За його спостереженням, міністр не бачить, як угорська симетрія – розташування між Москвою та Брюсселем – збільшує важелі впливу Угорщини. "Навпаки, це дратує всіх інших", – переконаний Сікорський.

Нагадаємо: Під час засідання Ради ЄС, про яке згадав глава МЗС Польщі, обговорювали "миротворчі вояжі" прем’єра Віктора Орбана до Москви та Пекіна та антиєвропейські заяви офіційного Будапешта. 

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Теми: ПольщаЄСУгорщина
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