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Глава МИД Польши рассказал, как позиция Венгрии раздражает всех остальных в ЕС

Кристина Бондарева, Станислав ПогориловПонедельник, 29 июля 2024, 11:31
Глава МИД Польши рассказал, как позиция Венгрии раздражает всех остальных в ЕС
Радослав Сикорский, фото: Getty Images

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Венгрия выглядит все более изолированной в ЕС, а ее позиция раздражает остальные страны-члены. В частности, на последнем заседании Совета ЕС по иностранным делам Венгрия не получила поддержки своей позиции.

Источник: Сикорский в интервью Visegrad Insight, сообщает "Европейская правда"

Прямая речь: "Мало того, они (венгры. - ред.) выглядят изолированными, когда именно они просят солидарности с Европой в вопросе поставок нефти. Они не получают этой солидарности, потому что трудно получить друзей, если кто-то излучает эгоизм".

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Он напомнил, что на этом заседании Совета ЕС также была дискуссия о том, где должно состояться одно из заседаний Совета министров иностранных дел во время венгерского председательства: в Будапеште или в Брюсселе.

"Я предложил в качестве компромисса провести его в Украине – или во Львове, или даже в Мукачево, что сначала с энтузиазмом встретил венгерский министр иностранных дел. И напомню, что прецедент уже был создан два года назад, когда это заседание Совета состоялось в Киеве.

Однако во время нашей встречи венгерский министр, похоже, получил другие указания из столицы и, в конце концов, был вынужден наложить вето на предложение. Он остался наедине", – рассказал Сикорский.

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По его наблюдению, министр не видит, как венгерская симметрия – расположение между Москвой и Брюсселем – увеличивает рычаги влияния Венгрии. "Наоборот, это раздражает всех остальных", – убежден Сикорский.

Напомним: Во время заседания Совета ЕС, о котором упомянул глава МИД Польши, обсуждали "миротворческие вояжи" премьера председательствующей в Совете ЕС Венгрии Виктора Орбана в Москву и Пекин и антиевропейские заявления от официального Будапешта.

Читайте такжеИзоляция Орбана. Почему попытки венгерского лидера получить влияние в ЕС так и не дали ему преимуществ

Темы: ПольшаЕСВенгрия
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