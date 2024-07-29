Польщу накрили гроза і буревій: 2 загиблих, знеструмлені тисячі домівок
У Польщі дві людини загинули та знеструмлені тисячі будинків у результаті грози та буревію, які пройшли над країною 28-29 липня.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на RMF24
Деталі: Найсильніші грози пройшли у північній та центральній частині країн, за час негоди пожежно-рятувальні служби здійснили понад 3500 виїздів для ліквідації наслідків.
У Лодзі на території Лагевнецького лісу повалене вітром дерево вбило 60-річну жінку.
Ще один смертельний інцидент стався на озері Негоцин, у Гіжицькому повіті на північному сході. Там сильний вітер перекинув вітрильник.
Загалом по території країни вітер перекинув на водоймах 18 човнів та вітрильників. Подекуди сила шквалів перевищувала 10 за шкалою Бофорта, а висота хвиль сягала 1,5 метра.
UWAGA— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) July 28, 2024
Na Pojezierzu Mazurskim oraz Suwalskim na jeziorach bardzo niebezpiecznie. Porywy wiatru mogą sięgać 100km/h !!! pic.twitter.com/g5di8cKn2J
Три дитячі табори у Вармінсько-Мазурському воєводстві евакуювали через негоду.
Станом на ранок понеділка знеструмлені близько 30 тисяч домогосподарств, місцями пошкоджені також електролінії залізниці.
У понеділок складні погодні умови очікуються у Вармінсько-Мазурському воєводстві, місцеві рятувальні служби закликали не ігнорувати небезпеку і не виходити на воду.
Передісторія:
- Цей самий атмосферний фронт завдав великих збитків у Латвії, там також знеструмлені десятки тисяч споживачів.
- Раніше минулого тижня сім літаків не могли приземлитися в аеропорту Вільнюса через сильний дощ.