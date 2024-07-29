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Польшу накрыли гроза и ураган: 2 погибших, обесточены тысячи домов

Ирина Балачук, Мария ЕмецПонедельник, 29 июля 2024, 11:33
Польшу накрыли гроза и ураган: 2 погибших, обесточены тысячи домов
Фото Sieć Obserwatorów Burz из сети Х

В Польше два человека погибли и обесточены тысячи домов в результате грозы и урагана, которые прошли над страной 28-29 июля.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на RMF24

Детали: Самые сильные грозы прошли в северной и центральной части стран, за время непогоды пожарно-спасательные службы осуществили более 3500 выездов для ликвидации последствий.

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В Лодзи на территории Лагевнецкого леса поваленное ветром дерево убило 60-летнюю женщину.

Еще один смертельный инцидент произошел на озере Негоцин, в Гижицком уезде на северо-востоке. Там сильный ветер опрокинул парусник.

Всего по территории страны ветер опрокинул на водоемах 18 лодок и парусников. Кое-где сила шквалов превышала 10 по шкале Бофорта, а высота волн достигала 1,5 метра.

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Три детских лагеря в Варминско-Мазурском воеводстве эвакуировали из-за непогоды.

По состоянию на утро понедельника обесточены около 30 тысяч домохозяйств, местами повреждены также электролинии железной дороги.

В понедельник сложные погодные условия ожидаются в Варминско-Мазурском воеводстве, местные спасательные службы призвали не игнорировать опасность и не выходить на воду.

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Темы: Польшастихияжертвыэлектроэнергия
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