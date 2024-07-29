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Росіяни вранці обстріляли Херсонщину: поранили цивільного

Олександр ШумілінПонеділок, 29 липня 2024, 11:33
Росіяни вранці обстріляли Херсонщину: поранили цивільного
Фото ілюстративне

Внаслідок російського обстрілу села Кізомис Херсонської області отримав травму цивільний чоловік.

Джерело: повідомлення Херсонської ОДА

Дослівно: "Сьогодні зранку російські війська обстріляли Кізомис. Під ворожий удар потрапив 44-річний чоловік. В нього - мінно-вибухова травма".

Деталі: Раніше в Херсонській ОДА повідомили, що до лікарні за допомогою звернувся житель селища Комишани, який постраждав 28 липня. У 40-річного чоловіка діагностували вибухову та черепно-мозкову травми, а також контузію.

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Теми: Херсонська областьРосіявійна
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