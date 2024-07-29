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Россияне утром обстреляли Херсонскую область: ранили гражданского

Александр ШумилинПонедельник, 29 июля 2024, 11:33
Россияне утром обстреляли Херсонскую область: ранили гражданского
Фото иллюстративное

В результате российского обстрела села Кизомыс Херсонской области получил травму гражданский мужчина.

Источник: сообщение Херсонской ОГА

Дословно: "Сегодня утром российские войска обстреляли Кизомыс. Под вражеский удар попал 44-летний мужчина. У него - минно-взрывная травма".

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Детали: Ранее в Херсонской ОГА сообщили, что в больницу за помощью обратился житель поселка Камышаны, который пострадал 28 июля. У 40-летнего мужчины диагностировали взрывную и черепно-мозговую травмы, а также контузию.

Темы: Херсонская областьРосcиявойна
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