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80-та бригада ДШВ заявляє про зняття комбрига Ішкулова: "Вимагаємо залишити"

Ольга Кириленко, Олександр ШумілінПонеділок, 29 липня 2024, 13:41
80-та бригада ДШВ заявляє про зняття комбрига Ішкулова: Вимагаємо залишити
Полковник Еміль Ішкулов. Фото: УП

80-та окрема десантно-штурмова Галицька бригада ДШВ, яка на днях отримала інформацію про потенційне зняття з посади комбрига, полковника Еміля Ішкулова, виступила проти такого рішення. За даними УП, причина звільнення полягає в тому, що Ішкулов виступив проти завдання, яке було неспівмірне з силами бригади.

Джерело: звернення командирів батальйонів і дивізіонів 80-тої бригади, надане у розпорядження УП

Пряма мова: "Нашу бригаду очолює професійний військовий, офіцер-десантник, полковник Ішкулов Еміль Шамільович, який пройшов всі командирські ланки – від командира розвідувального взводу до бойової бригади. Він знає, що таке вести людей за собою, в тому числі і в тил ворога. Знає, що таке ворожий полон, він нагороджений численними державними та відомчими нагородами, серед яких Народний Герой та орден Богдана Хмельницького трьох ступенів.

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Це командир, який детально планує всі операції. Адже для нього на першому місці – життя кожного з нас. Це професійний військовий, який розуміє сучасне поле бою та адекватно реагує на виклики російсько-української війни. 

Ми не розуміємо чому командири, які користуються беззаперечним авторитетом серед особового складу, які мають звитяжний бойовий шлях та досвід великої війни – не угодні для вищого керівництва ЗСУ, адже не бояться озвучувати проблемні питання та доповідати реальний стан справ, не займаються замилюванням очей та не кладуть бездумно людей на шляху до чергових погонів та орденів. 

Вимагаємо залишити на посаді командира 80 окремої десантно-штурмової Галицької бригади – полковника Ішкулова Еміля Шамільовича під керівництвом якого й надалі готові виконувати бойові завдання, звільняти українську землю від російської нечисті. Ми підтримуємо полковника Ішкулова".

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Деталі: Бійці також записали відеозвернення. 

Ішкулов очолює бригаду з кінця 2022-го року. До цього служив у 25-ій та 81-ій. 

Читайте також: Оборона Бахмута, брак людей, приклад чеченців і перевага росіян в FPV-дронах. Інтерв'ю комбрига 80-тки Еміля Ішкулова

Нагадаємо: Це не перше звернення на підтримку комбригів за останній час. 15 липня проти відставки свого командира бригади виступили бійці батальйону безпілотних авіаційних комплексів 24-ї бригади "Рагор".

Теми: війнаармія
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