80-я бригада ДШВ заявляет о снятии комбрига Ишкулова: "Требуем оставить"

80-я отдельная десантно-штурмовая Галицкая бригада ДШВ, которая на днях получила информацию о потенциальном снятии с должности комбрига, полковника Эмиля Ишкулова, выступила против такого решения. По данным УП, причина увольнения заключается в том, что Ишкулов выступил против задачи, которая была несоизмерима с силами бригады.

Источник: обращение командиров батальонов и дивизионов 80-й бригады, предоставленное в распоряжение УП

Прямая речь: "Нашу бригаду возглавляет профессиональный военный, офицер-десантник, полковник Ишкулов Эмиль Шамилевич, который прошел все командирские звенья - от командира разведывательного взвода до боевой бригады. Он знает, что такое вести людей за собой, в том числе и в тыл врага. Знает, что такое вражеский плен, он награжден многочисленными государственными и ведомственными наградами, среди которых Народный Герой и орден Богдана Хмельницкого трех степеней.

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Это командир, который детально планирует все операции. Ведь для него на первом месте - жизнь каждого из нас. Это профессиональный военный, который понимает современное поле боя и адекватно реагирует на вызовы российско-украинской войны.

Мы не понимаем почему командиры, которые пользуются безоговорочным авторитетом среди личного состава, которые имеют победоносный боевой путь и опыт большой войны - не угодны для высшего руководства ВСУ, ведь не боятся озвучивать проблемные вопросы и докладывать реальное положение дел, не занимаются замыливанием глаз и не кладут бездумно людей на пути к очередным погонам и орденам.

Требуем оставить в должности командира 80 отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады - полковника Ишкулова Эмиля Шамилевича под руководством которого и в дальнейшем готовы выполнять боевые задачи, освобождать украинскую землю от российской нечисти. Мы поддерживаем полковника Ишкулова".

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Детали: Бойцы также записали видеообращение.

Ишкулов возглавляет бригаду с конца 2022-го года. До этого служил в 25-й и 81-й.

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Напомним: Это не первое обращение в поддержку комбригов за последнее время. 15 июля против отставки своего командира бригады выступили бойцы батальона беспилотных авиационных комплексов 24-й бригады "Рагор".