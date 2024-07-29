У День ССО Зеленський завітав на передовий командний пункт біля Вовчанська
У День Сил спеціальних операцій президент Володимир Зеленський відвідав передовий командний пункт ССО на Харківському напрямку поблизу Вовчанська, привітав воїнів зі святом і відзначив їх державними нагородами.
Джерело: Офіс президента
Пряма мова Зеленського: "Хочу вам подякувати за ваші героїчні операції як у тилу ворога, так і під час захисту й деокупації наших територій, міст і сіл, починаючи від захисту ДАПу в 2014 році, потім Гостомель, Херсонщина й операція на Харківщині. Бережіть, будь ласка, себе. Сьогодні ви на цьому напрямку, він, напевно, один із найскладніших. Уся країна на вас розраховує, ми точно переможемо".
Деталі: Глава держави відзначив воїнів державними нагородами, зокрема двох Героїв України, а 142-му навчально-тренувальному центру ССО присвоїв почесне найменування "імені генерал-хорунжого Всеволода Змієнка".
Зазначається, що президент Зеленський та головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заслухали доповідь командувача Сил спеціальних операцій Олександра Трепака щодо стратегії розвитку ССО та виконаних і запланованих завдань. Бригадний генерал розповів про три основні напрями діяльності ССО: психологічні операції та некінетичні дії, рух опору на тимчасово окупованих територіях та дії підрозділів спецпризначення.
Також сторони обговорили подальше реформування та розвиток спроможностей ССО згідно із сучасними викликами та з використанням найкращого світового й вітчизняного досвіду, набутого з 2014 року.
Додатково: Також, відвідючи Харківщину президент провів нараду щодо безпекової та енергетичної ситуації.
Довідково: Сили спеціальних операцій Збройних сил України (ССО ЗСУ) — окремий рід сил у складі Збройних сил України, до складу якого входять частини спеціального призначення і підрозділи інформаційно-психологічних спеціальних операцій. Цей рід військ у ЗСУ засновано у 2016 році. 29 липня відзначається День Сил спецоперацій.