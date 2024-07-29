В День ССО Зеленский посетил передовой командный пункт возле Волчанска

В День Сил специальных операций президент Владимир Зеленский посетил передовой командный пункт ССО на Харьковском направлении вблизи Волчанска, поздравил воинов с праздником и отметил их государственными наградами.

Источник: Офис президента

Прямая речь Зеленского: "Хочу вас поблагодарить за ваши героические операции как в тылу врага, так и во время защиты и деоккупации наших территорий, городов и сел, начиная от защиты ДАПа в 2014 году, затем Гостомель, Херсонщина и операция на Харьковщине. Берегите, пожалуйста, себя. Сегодня вы на этом направлении, оно, наверное, одно из самых сложных. Вся страна на вас рассчитывает, мы точно победим".

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Детали: Глава государства отметил воинов государственными наградами, в частности двух Героев Украины, а 142-му учебно-тренировочному центру ССО присвоил почетное наименование "имени генерал-хорунжего Всеволода Змиенко".

Отмечается, что президент Зеленский и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заслушали доклад командующего Сил специальных операций Александра Трепака о стратегии развития ССО и выполненных и запланированных задачах. Бригадный генерал рассказал о трех основных направлениях деятельности ССО: психологические операции и некинетические действия, движение сопротивления на временно оккупированных территориях и действия подразделений спецназначения.

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Также стороны обсудили дальнейшее реформирование и развитие возможностей ССО согласно современным вызовам и с использованием лучшего мирового и отечественного опыта, приобретенного с 2014 года.

Дополнительно: Также, посещая Харьковскую область президент провел совещание по безопасности и энергетической ситуации.

Справка: Силы специальных операций Вооруженных сил Украины (ССО ВСУ) - отдельный род сил в составе Вооруженных сил Украины, в состав которого входят части специального назначения и подразделения информационно-психологических специальных операций. Этот род войск в ВСУ основан в 2016 году. 29 июля отмечается День Сил спецопераций.