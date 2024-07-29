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Армія РФ обстріляла Торецьк: 3 людини загинули і 3 поранені

Альона Мазуренко Понеділок, 29 липня 2024, 13:43
Армія РФ обстріляла Торецьк: 3 людини загинули і 3 поранені
обстріл Донеччини, ілюстративне фото зі сторінки Філашкіна у Facebook

Внаслідок російських обстрілів Торецька 29 липня загинули 3 людини ще 3 людини зазнали поранення, крім того, 1 людина загинула у Гродівці.

Джерело: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram

Дослівно: "Щонайменше 3 людини загинули і 3 поранені — такі попередні наслідки обстрілів Торецька.

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Росіяни знову ударили по місту сьогодні зранку. Усім пораненим надана медична допомога, одна людина перебуває у важкому стані.

Крім того, 1 людина загинула у Гродівці". 

Деталі: За словами Філашкіна, остаточна інформація щодо постраждалих та руйнувань буде відома пізніше.

ВІДЕО ДНЯ

Він закликав цивільних евакуюватись.

Теми: обстрілРосіяДонецька областьвійна
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