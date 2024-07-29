Армия РФ обстреляла Торецк: 3 человека погибли и 3 ранены
Понедельник, 29 июля 2024, 13:43
В результате российских обстрелов Торецка 29 июля погибли 3 человека, еще 3 человека получили ранения, кроме того, 1 человек погиб в Гродовке.
Источник: председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин в Telegram
Дословно: "По меньшей мере 3 человека погибли и 3 ранены - таковы предварительные последствия обстрелов Торецка.
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Россияне снова ударили по городу сегодня утром. Всем раненым оказана медицинская помощь, один человек находится в тяжелом состоянии.
Кроме того, 1 человек погиб в Гродовке".
Детали: По словам Филашкина, окончательная информация о пострадавших и разрушениях будет известна позже.
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Он призвал гражданских эвакуироваться.