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У Росії сталася троща пасажирського потяга, перекинулось 8 вагонів

Станіслав ПогоріловПонеділок, 29 липня 2024, 13:54
У Росії сталася троща пасажирського потяга, перекинулось 8 вагонів
Фото: скриншот "РИА Новости"

У Волгоградській області РФ 29 липня вдень зійшов з рейок пасажирський поїзд "Казань – Адлер", перекинулось вісім вагонів, кількість постраждалих може перевищити 100 осіб.

Джерело: пропагандисти "РИА Новости", "ТАСС", V1.RU, Telegram-канал Baza

Деталі: За даними російських екстрених служб, вісім вагонів лежать на боці, працюють три бригади швидкої допомоги.

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Зазначається, що ще три вагони "нахилилися", кількість постраждалих невідома.

 

Наразі проводиться евакуація постраждалих, до вильоту підготовлено два вертольоти. На місце трощі викликано оперативні служби та відновлювальні поїзди. Рух поїздів на ділянці зупинено.

 

За даними РЖД, причиною трощі став Камаз, який виїхав на переїзд.

ВІДЕО ДНЯ

У поїзді знаходилось 812 осіб. Telegram-канал Baza повідолмяє, що постраждалих може бути більше 100 пасажирів.

Теми: Росіянадзвичайна подія
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