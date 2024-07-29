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В России произошло крушение пассажирского поезда, перевернулось 8 вагонов

Станислав ПогориловПонедельник, 29 июля 2024, 13:54
В России произошло крушение пассажирского поезда, перевернулось 8 вагонов
Фото: скриншот "РИА Новости"

В Волгоградской области РФ 29 июля днем сошел с рельсов пассажирский поезд "Казань - Адлер", перевернулось восемь вагонов, количество пострадавших может превысить 100 человек.

Источник: пропагандисты "РИА Новости", "ТАСС", V1.RU, Telegram-канал Baza

Детали: По данным российских экстренных служб, восемь вагонов лежат на боку, работают три бригады скорой помощи.

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Отмечается, что еще три вагона "наклонились", количество пострадавших неизвестно.

 

В настоящее время проводится эвакуация пострадавших, к вылету подготовлены два вертолета. На место крушения вызваны оперативные службы и восстановительные поезда. Движение поездов на участке остановлено.

 

По данным РЖД, причиной крушения стал Камаз, который выехал на переезд.

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В поезде находилось 812 человек. Telegram-канал Baza сообщает, что пострадавших может быть более 100 пассажиров.

Темы: Росcиячрезвычайное происшествие
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