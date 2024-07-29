ЗМІ повідомили, що в Україні, ймовірно, загинув перший доброволець зі Словаччини

Доброволець зі Словаччини Растислав Гайдошик, що воював за Україну, вже понад місяць вважається зниклим безвісти, підозрюють, що він міг загинути.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Denník N

Деталі: Як дізналися журналісти, 40-річний Гайдошик із Братислави з англомовним позивним Rusty ("Расті"), що добровольцем воював за Україну, офіційно вважається зниклим безвісти.

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Гайдошик був заступником командира взводу у лавах Інтернаціонального легіону.

Російські Телеграм-канали писали, що він нібито загинув під Старомайорським на Донеччині 17 червня, таку ж ймовірну дату називають його побратими.

Старомайорське в окупації з перших днів повномасштабної війни, у липні 2023 року його звільнили, а у середині червня знову частково перейшло під контроль російської армії.

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Гайдошик на момент зникнення перебував на території, яка зараз контролюється ворогом, тож з’ясувати його долю і забрати тіло неможливо. Друзі вже встановили на Майдані серед тисяч прапорів у пам’ять про загиблих прапор Словаччини з його ім’ям.

В МЗС Словаччини на запит ЗМІ сказали, що їм нічого не відомо про це.

Растислав Гайдошик приїхав добровольцем захищати Україну майже з перших днів повномасштабної війни. У своїх публічних інтерв’ю він пояснював свою мотивацію тим, що розумів: у разі поразки України Росія може напасти на Польщу, Словаччину чи держави Балтії.

За цей час він кілька разів отримував поранення та має нагороди. У 2022 році він брав участь у наступальній операції зі звільнення Харківської області, навесні 2023 року – в обороні Бахмута. У березні 2024 року він продовжив контракт.

У Словаччині у Гайдошика не було дружини та дітей. В Україні у нього з’явилась кохана і вони планували офіційно оформити стосунки цього року.

Нагадаємо, 13 липня в районі населеного пункту Діброва Луганської області загинув 22-річний польський доброволець Томаш Сенкала.

Перед цим повідомляли, що Україні загинув доброволець з Грузії Зураб Іашвілі, який отримав поранення в ході бойових дій.