Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

зірковий факап-стендап

Баляндраси

ЗМІ повідомили, що в Україні, ймовірно, загинув перший доброволець зі Словаччини

Марія Ємець, Олександр ШумілінПонеділок, 29 липня 2024, 14:49
ЗМІ повідомили, що в Україні, ймовірно, загинув перший доброволець зі Словаччини
З публікації Dennik N

Доброволець зі Словаччини Растислав Гайдошик, що воював за Україну, вже понад місяць вважається зниклим безвісти, підозрюють, що він міг загинути.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Denník N

Деталі: Як дізналися журналісти, 40-річний Гайдошик із Братислави з англомовним позивним Rusty ("Расті"), що добровольцем воював за Україну, офіційно вважається зниклим безвісти.

Реклама:

Гайдошик був заступником командира взводу у лавах Інтернаціонального легіону.

Російські Телеграм-канали писали, що він нібито загинув під Старомайорським на Донеччині 17 червня, таку ж ймовірну дату називають його побратими.

Старомайорське в окупації з перших днів повномасштабної війни, у липні 2023 року його звільнили, а у середині червня знову частково перейшло під контроль російської армії.

ВІДЕО ДНЯ

Гайдошик на момент зникнення перебував на території, яка зараз контролюється ворогом, тож з’ясувати його долю і забрати тіло неможливо. Друзі вже встановили на Майдані серед тисяч прапорів у пам’ять про загиблих прапор Словаччини з його ім’ям.

В МЗС Словаччини на запит ЗМІ сказали, що їм нічого не відомо про це.

Растислав Гайдошик приїхав добровольцем захищати Україну майже з перших днів повномасштабної війни. У своїх публічних інтерв’ю він пояснював свою мотивацію тим, що розумів: у разі поразки України Росія може напасти на Польщу, Словаччину чи держави Балтії.

За цей час він кілька разів отримував поранення та має нагороди. У 2022 році він брав участь у наступальній операції зі звільнення Харківської області, навесні 2023 року – в обороні Бахмута. У березні 2024 року він продовжив контракт. 

У Словаччині у Гайдошика не було дружини та дітей. В Україні у нього з’явилась кохана і вони планували офіційно оформити стосунки цього року. 

Нагадаємо, 13 липня в районі населеного пункту Діброва Луганської області загинув 22-річний польський доброволець Томаш Сенкала.

Перед цим повідомляли, що Україні загинув доброволець з Грузії Зураб Іашвілі, який отримав поранення в ході бойових дій.

Теми: СловаччинаУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЗМІ: Гарріс обрала кандидатом у віцепрезиденти губернатора штату Мінесота Волза 

Після скандалу МОЗ створює раду з контролю відновлення "Охматдиту": хто увійде

відео, фотоУдар по центру Харкова: кількість постраждалих зросла до 8, серед них немовля

фотоНа трасі "Київ-Одеса" вантажівка знесла міст: рух в напрямку Києва перекритий

фото У центрі Києва зіткнулись трамваї: 6 постраждалих, побиті машини

доповнено ВРП звільнила суддів Князєва і Тандира

Усі новини...
Словаччина
Фіцо обговорив зі Шмигалем перекриття нафти "Лукойлу" та запропонував свій варіант
ЄС попередив Словаччину про наслідки, якщо та ухвалить закон про "іноагентів"
Словаччина погрожує Україні через заборону транзиту російської нафти
Останні новини
16:19
ЗМІ: Гарріс обрала кандидатом у віцепрезиденти губернатора штату Мінесота Волза 
16:07
футболПеревага у ключових компонентах та кадрові зміни. 5 інтриг матчу "Динамо" — "Рейнджерс"
15:52
ЗМІ: Голова МЗС Британії може поїхати до Китаю для "перезавантаження" відносин
15:50
МОН затвердило нові рекомендації щодо оцінювання учнів 5-9 класів
15:49
У Росії уповільнюють YouTube і можуть "закрити" всі сервіси Google - РосЗМІ
15:48
відеоПара снайперів ССО знищила 5 окупантів на Торецькому напрямку
15:41
Зеленський провів Ставку: Сирський тримає ситуацію на Сході під особистим контролем
15:40
фотоУкраїнський актор Андрій Валенський отримав важкі поранення на фронті
15:35
CNN: Гарріс напередодні так і не обрала свого віцепрезидента
15:28
фотоПеревозили у рефрижераторі з м’ясом чоловіків за кордон: на Одещині затримали двох іноземців
Усі новини...
Реклама:
Реклама: