СМИ сообщили, что в Украине, вероятно, погиб первый доброволец из Словакии

Доброволец из Словакии Растислав Гайдошик, воевавший за Украину, уже более месяца считается пропавшим без вести, подозревают, что он мог погибнуть.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Denník N

Детали: Как узнали журналисты, 40-летний Гайдошик из Братиславы с англоязычным позывным Rusty ("Расти"), что добровольцем воевал за Украину, официально считается пропавшим без вести.

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Гайдошик был заместителем командира взвода в рядах Интернационального легиона.

Российские Telegram-каналы писали, что он якобы погиб под Старомайорским в Донецкой области 17 июня, такую же вероятную дату называют его побратимы.

Старомайорское в оккупации с первых дней полномасштабной войны, в июле 2023 года его освободили, а в середине июня снова частично перешло под контроль российской армии.

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Гайдошик на момент исчезновения находился на территории, которая сейчас контролируется врагом, поэтому выяснить его судьбу и забрать тело невозможно. Друзья уже установили на Майдане среди тысяч флагов в память о погибших флаг Словакии с его именем.

В МИД Словакии на запрос СМИ сказали, что им ничего не известно об этом.

Растислав Гайдошик приехал добровольцем защищать Украину почти с первых дней полномасштабной войны. В своих публичных интервью он объяснял свою мотивацию тем, что понимал: в случае поражения Украины Россия может напасть на Польшу, Словакию или государства Балтии.

За это время он несколько раз получал ранения и имеет награды. В 2022 году он участвовал в наступательной операции по освобождению Харьковской области, весной 2023 года – в обороне Бахмута. В марте 2024 года он продлил контракт.

В Словакии у Гайдошика не было жены и детей. В Украине у него появилась любимая и они планировали официально оформить отношения в этом году.

Напомним, 13 июля в районе населенного пункта Диброва Луганской области погиб 22-летний польский доброволец Томаш Сенкала.

Перед этим сообщали, что Украине погиб доброволец из Грузии Зураб Иашвили, который получил ранения в ходе боевых действий.