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У Німеччині стався вибух на хімічному заводі концерну BASF: 14 постраждалих

Олег Павлюк, Олександр ШумілінПонеділок, 29 липня 2024, 16:27
У Німеччині стався вибух на хімічному заводі концерну BASF: 14 постраждалих
ФОТО: CRASH24.DE

На заводі хімічного концерну BASF у німецькому місті Людвігсхафен (земля Рейнланд-Пфальц) уранці в понеділок, 29 липня, стався вибух.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на SWR

Деталі: Про вибух на заводі в Людвігсхафені повідомили близько полудня. Очевидці бачили великий стовп диму над будівлею. На місце події викликали надзвичайників, а також поліцію та екологічну інспекцію.

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Причина вибуху наразі з'ясовується. Пожежу ліквідували після 14:00 за місцевим часом.

За даними BASF, у результаті вибуху 14 співробітників отримали легкі поранення, їм надали першу медичну допомогу на місці.

Згідно з попереднім повідомленням, в результаті пожежі стався викид димових газів, тож жителів Людвігсхафена та населених пунктів неподалік попросили не відчиняти вікна та двері.

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Своєю чергою BASF повідомив, що після вибуху на території заводу та в сусідніх районах громади Фрізенгайм виявили незначне перевищення рівня вуглеводнів, але небезпеки для населення немає.

Нагадаємо, на початку травня сталася пожежа на заводі Diehl у південно-західній частині Берліна. У результаті вщент вигоріло технічне приміщення на першому поверсі заводської будівлі, збитки становлять мільйони доларів.

А у червні у Польщі стався вибух і пожежа на сміттєпереробному заводі, розташованого поблизу міста Лодзь.

Теми: Німеччинанадзвичайна подія
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