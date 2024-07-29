В Германии произошел взрыв на химическом заводе концерна BASF: 14 пострадавших

На заводе химического концерна BASF в немецком городе Людвигсхафен (земля Рейнланд-Пфальц) утром в понедельник, 29 июля, произошел взрыв.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на SWR

Детали: О взрыве на заводе в Людвигсхафене сообщили около полудня. Очевидцы видели большой столб дыма над зданием. На место происшествия вызвали чрезвычайников, а также полицию и экологическую инспекцию.

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Причина взрыва сейчас выясняется. Пожар ликвидировали после 14:00 по местному времени.

По данным BASF, в результате взрыва 14 сотрудников получили легкие ранения, им оказали первую медицинскую помощь на месте.

Согласно предварительному сообщению, в результате пожара произошел выброс дымовых газов, поэтому жителей Людвигсхафена и населенных пунктов неподалеку попросили не открывать окна и двери.

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В свою очередь BASF сообщил, что после взрыва на территории завода и в соседних районах общины Фризенгайм обнаружили незначительное превышение уровня углеводородов, но опасности для населения нет.

Напомним, в начале мая произошел пожар на заводе Diehl в юго-западной части Берлина. В результате полностью выгорело техническое помещение на первом этаже заводского здания, убытки составляют миллионы долларов.

А в июне в Польше произошел взрыв и пожар на мусороперерабатывающем заводе, расположенного вблизи города Лодзь.