"Радіо Свобода": Генштаб проти звільнення від військової служби колишніх "обмежено придатних" до 25 років

У відповідь на запит "Радіо Свободи" у Головному управлінні комунікацій Генерального штабу Збройних сил України повідомили, що військове командування не підтримало законопроєкти, котрі могли б розв'язувати питання щодо чоловіків до 25 років, які раніше мали статус "обмежено придатних" і були звільнені від строкової служби у мирний час.

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: За даними журналістів, Головне управління персоналу Генштабу отримувало для погодження кілька зареєстрованих у Верховній Раді України проєктів законів (11379, 11379-1, 11379-2), які стосувалися внесення змін до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

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"Зважаючи на те, що положеннями законопроєктів передбачається розширення категорій громадян, які будуть мати право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації… зазначені законопроєкти не були підтримані", – відповіли журналістам у Генштабі.

Однак, на думку Головного управління персоналу Генштабу, частина громадян використовувала цей статус для ухилення від проходження військової служби в мирний час

Також, там зазначають, що це може знизити мобілізаційний ресурс війська.

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"В умовах зменшення кількості і якості людського мобілізаційного капіталу під час тривалої збройної агресії Російської Федерації проти України, прийняття запропонованих змін створить загрозу виконання заходів з доукомплектування Збройних Сил України особовим складом та виконання ними завдань по захисту держави та відновлення її територіальної цілісності", – йдеться в листі.

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