"Радіо Свобода": Генштаб проти звільнення від військової служби колишніх "обмежено придатних" до 25 років
У відповідь на запит "Радіо Свободи" у Головному управлінні комунікацій Генерального штабу Збройних сил України повідомили, що військове командування не підтримало законопроєкти, котрі могли б розв'язувати питання щодо чоловіків до 25 років, які раніше мали статус "обмежено придатних" і були звільнені від строкової служби у мирний час.
Джерело: "Радіо Свобода"
Деталі: За даними журналістів, Головне управління персоналу Генштабу отримувало для погодження кілька зареєстрованих у Верховній Раді України проєктів законів (11379, 11379-1, 11379-2), які стосувалися внесення змін до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".
"Зважаючи на те, що положеннями законопроєктів передбачається розширення категорій громадян, які будуть мати право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації… зазначені законопроєкти не були підтримані", – відповіли журналістам у Генштабі.
Однак, на думку Головного управління персоналу Генштабу, частина громадян використовувала цей статус для ухилення від проходження військової служби в мирний час
Також, там зазначають, що це може знизити мобілізаційний ресурс війська.
"В умовах зменшення кількості і якості людського мобілізаційного капіталу під час тривалої збройної агресії Російської Федерації проти України, прийняття запропонованих змін створить загрозу виконання заходів з доукомплектування Збройних Сил України особовим складом та виконання ними завдань по захисту держави та відновлення її територіальної цілісності", – йдеться в листі.
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