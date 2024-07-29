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"Радио Свобода": Генштаб против освобождения от военной службы бывших "ограниченно годных" до 25 лет

Анастасия ПроцПонедельник, 29 июля 2024, 16:26
Радио Свобода: Генштаб против освобождения от военной службы бывших ограниченно годных до 25 лет
Иллюстративное фото: Getty Images

В ответ на запрос "Радио Свободы" в Главном управлении коммуникаций Генерального штаба Вооруженных сил Украины сообщили, что военное командование не поддержало законопроекты, которые могли бы решать вопрос о мужчинах до 25 лет, которые ранее имели статус "ограниченно годных" и были освобождены от срочной службы в мирное время.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: По данным журналистов, Главное управление персонала Генштаба получало для согласования несколько зарегистрированных в Верховной Раде Украины проектов законов (11379, 11379-1, 11379-2), которые касались внесения изменений в статью 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

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"Учитывая то, что положениями законопроектов предусматривается расширение категорий граждан, которые будут иметь право на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации... указанные законопроекты не были поддержаны", - ответили журналистам в Генштабе.

Однако, по мнению Главного управления персонала Генштаба, часть граждан использовала этот статус для уклонения от прохождения военной службы в мирное время

Также, там отмечают, что это может снизить мобилизационный ресурс войска.

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"В условиях уменьшения количества и качества человеческого мобилизационного капитала во время длительной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, принятие предложенных изменений создаст угрозу выполнения мероприятий по доукомплектованию Вооруженных Сил Украины личным составом и выполнения ими задач по защите государства и восстановления его территориальной целостности", - говорится в письме.

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Темы: Генштабмобилизация
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