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Німеччина разом із Данією передали Україні 8 танків Leopard 1A5

Олег Павлюк, Анастасія ПроцПонеділок, 29 липня 2024, 18:47
Німеччина разом із Данією передали Україні 8 танків Leopard 1A5
Leopard 1A5. Ілюстративне фото: Getty Images

Згідно з переліком німецької військової допомоги, протягом останнього часу уряд Німеччини разом із Данією передали Україні вісім бойових танків Leopard 1A5.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на список німецької військової допомоги

Деталі: Згідно з переліком, станом на понеділок, 29 липня, Україна отримала від Німеччини 58 танків Leopard 1A5, тоді як раніше їх було 50.

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Також Київ отримав 21 тисячу боєприпасів до самохідних зенітних установок Gepard, а також дві броньовані ремонтно-евакуаційні машини Bergepanzer 2 із запчастинами.

У переліку згадані 10 надводних дронів, 10 радарів наземного спостереження, майже 25 тисяч бойових шоломів і польовий шпиталь.

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Теми: НімеччинаДаніядопомога Україні
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