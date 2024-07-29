Німеччина разом із Данією передали Україні 8 танків Leopard 1A5
Понеділок, 29 липня 2024, 18:47
Згідно з переліком німецької військової допомоги, протягом останнього часу уряд Німеччини разом із Данією передали Україні вісім бойових танків Leopard 1A5.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на список німецької військової допомоги
Деталі: Згідно з переліком, станом на понеділок, 29 липня, Україна отримала від Німеччини 58 танків Leopard 1A5, тоді як раніше їх було 50.
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Також Київ отримав 21 тисячу боєприпасів до самохідних зенітних установок Gepard, а також дві броньовані ремонтно-евакуаційні машини Bergepanzer 2 із запчастинами.
У переліку згадані 10 надводних дронів, 10 радарів наземного спостереження, майже 25 тисяч бойових шоломів і польовий шпиталь.
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ВІДЕО ДНЯ
- У лютому 2023 року Нідерланди разом з Німеччиною та Данією анонсували плани передати Україні 100 танків Leopard 1 – вони будуть відправлені, щойно їх приведуть у належний технічний стан.
- Минулого тижня Нідерланди анонсували поставку Україні партії Leopard 2A4, які країна придбала спільно з Данією.