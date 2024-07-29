Германия вместе с Данией передали Украине 8 танков Leopard 1A5
Понедельник, 29 июля 2024, 18:47
Согласно перечню немецкой военной помощи, в последнее время правительство Германии вместе с Данией передали Украине восемь боевых танков Leopard 1A5.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на список немецкой военной помощи
Детали: Согласно перечню, по состоянию на понедельник, 29 июля, Украина получила от Германии 58 танков Leopard 1A5, тогда как ранее их было 50.
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Также Киев получил 21 тысячу боеприпасов к самоходным зенитным установкам Gepard и две бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer 2 с запчастями.
В перечне упомянуты 10 надводных дронов, 10 радаров наземного наблюдения, почти 25 тысяч боевых шлемов и полевой госпиталь.
Напомним:
ВИДЕО ДНЯ
- В феврале 2023 года Нидерланды вместе с Германией и Данией анонсировали планы передать Украине 100 танков Leopard 1 – они будут отправлены, как только их приведут в надлежащее техническое состояние.
- На прошлой неделе Нидерланды анонсировали поставку Украинепартии Leopard 2A4, которые страна приобрела совместно с Данией.