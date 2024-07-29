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Германия вместе с Данией передали Украине 8 танков Leopard 1A5

Олег Павлюк, Анастасия ПроцПонедельник, 29 июля 2024, 18:47
Германия вместе с Данией передали Украине 8 танков Leopard 1A5
Leopard 1A5. Иллюстративное фото: Getty Images

Согласно перечню немецкой военной помощи, в последнее время правительство Германии вместе с Данией передали Украине восемь боевых танков Leopard 1A5.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на список немецкой военной помощи

Детали: Согласно перечню, по состоянию на понедельник, 29 июля, Украина получила от Германии 58 танков Leopard 1A5, тогда как ранее их было 50.

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Также Киев получил 21 тысячу боеприпасов к самоходным зенитным установкам Gepard и две бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer 2 с запчастями.

В перечне упомянуты 10 надводных дронов, 10 радаров наземного наблюдения, почти 25 тысяч боевых шлемов и полевой госпиталь.

Напомним:

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Темы: ГерманияДанияпомощь Украине
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