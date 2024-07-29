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США виділяють Україні $200 млн військової допомоги 

Олег Павлюк, Анастасія ПроцПонеділок, 29 липня 2024, 18:59
США виділяють Україні $200 млн військової допомоги 
HIMARS. Ілюстративне фото: Getty Images

29 липня на брифінгу координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати передають Україні черговий пакет військової допомоги на суму до 200 мільйонів доларів.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "Голос Америки"

Деталі: За словами Кірбі, до пакета допомоги увійшли засоби протиповітряної оборони, артилерійські боєприпаси HIMARS, мінометні снаряди та протитанкові ракети Javelin

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Цей пакет виділяється в межах механізму повноважень президента США щодо скорочення, тобто передання зброї безпосередньо зі складів армії США.

Крім того, Пентагон через механізм Ініціативи сприяння безпеці України (замовлення зброї у виробників у США) передасть Україні засоби протиповітряної оборони, засоби для далекобійних ударів та протитанкову зброю.

Нагадаємо, перед тим останній пакет військової допомоги – на суму 225 мільйонів доларів – США оголошували 11 липня, до нього увійшла одна система ППО Patriot.

ВІДЕО ДНЯ

Нещодавно в Пентагоні виявили помилки в бухгалтерських розрахунках, що дозволило знайти додаткові $2 млрд для допомоги Україні.

Читайте також: Байден порахував "Патріотів": яку ППО отримає Україна та чи закриє небо допомога від США.

Теми: СШАдопомога Україні
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