США выделяют Украине $200 млн военной помощи

29 июля на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты передают Украине очередной пакет военной помощи на сумму до 200 миллионов долларов.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Голос Америки"

Детали: По словам Кирби, в пакет помощи вошли средства противовоздушной обороны, артиллерийские боеприпасы HIMARS, минометные снаряды и противотанковые ракеты Javelin

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Этот пакет выделяется в рамках механизма полномочий президента США по сокращению, то есть передаче оружия непосредственно со складов армии США.

Кроме того, Пентагон через механизм Инициативы содействия безопасности Украины (заказ оружия у производителей в США) передаст Украине средства противовоздушной обороны, средства для дальнобойных ударов и противотанковое оружие.

Напомним, перед тем последний пакет военной помощи – на сумму 225 миллионов долларов – США объявляли 11 июля, в него вошла одна система ПВО Patriot.

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Недавно в Пентагоне обнаружили ошибки в бухгалтерских расчетах, что позволило найти дополнительные $2 млрд для помощи Украине.

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