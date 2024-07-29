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Пентагон розкрив вміст нових оборонних пакетів для України на $200 млн та $1,5 млрд

Олег Павлюк, Анастасія ПроцПонеділок, 29 липня 2024, 19:19
Пентагон розкрив вміст нових оборонних пакетів для України на $200 млн та $1,5 млрд
HIMARS. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО: GETTY IMAGES

Міністерство оборони США опублікувало список озброєння, яке мають передати Україні в межах чергового пакета військової допомоги на суму 200 мільйонів доларів, а також оборонного замовлення на 1,5 мільярда доларів.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на сайт відомства

Деталі: Пентагон зазначив, що США виділяють пакет у 200 мільйонів доларів у межах президентських повноважень зі скорочення озброєнь, тобто озброєння надійде до України безпосередньо зі складів американської армії.

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Крім того, оборонне відомство США анонсувало виділення близько 1,5 мільярда доларів у межах Ініціативи сприяння безпеці України (USAI), яка передбачає укладання довгострокових контрактів із виробниками зброї.

Обидва пакети містять боєприпаси для систем HIMARS, NASAMS і засобів протиповітряної оборони малої та середньої дальності, ракети RIM-7 для протиповітряної оборони, 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди, мінометні міни калібру 120 мм, високоточні авіаційні боєприпаси.

Також у переліку згадані протитанкові комплекси Javelin та AT-4, протитанкові керовані ракети TOW, засоби радіоелектронної боротьби, стрілецька зброя, вибухівка, системи захищеного зв'язку, комерційні послуги супутникової зйомки та запасні частини.

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"Це вже двадцятий пакет USAI від адміністрації Байдена та шістдесят другий транш обладнання, яке буде надано Україні з запасів Міністерства оборони США, починаючи з серпня 2021 року", – зазначили в Пентагоні.

Нагадаємо, перед тим останній пакет військової допомоги – на суму 225 мільйонів доларів – США оголошували 11 липня, до нього увійшла одна система ППО Patriot.

Нещодавно в Пентагоні виявили помилки в бухгалтерських розрахунках, що дозволило знайти додаткові $2 млрд для допомоги Україні.

Теми: СШАдопомога Українізброя
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