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Пентагон раскрыл содержание новых оборонных пакетов для Украины на $200 млн и $1,5 млрд

Олег Павлюк, Анастасия ПроцПонедельник, 29 июля 2024, 19:19
Пентагон раскрыл содержание новых оборонных пакетов для Украины на $200 млн и $1,5 млрд
HIMARS. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО: GETTY IMAGES

Министерство обороны США опубликовало список вооружения, которое должны передать Украине в рамках очередного пакета военной помощи на сумму 200 миллионов долларов, а также оборонного заказа на 1,5 миллиарда долларов.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сайт ведомства

Детали: Пентагон отметил, что США выделяют пакет в 200 миллионов долларов в рамках президентских полномочий по сокращению вооружений, то есть вооружение поступит в Украину непосредственно со складов американской армии.

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Кроме того, оборонное ведомство США анонсировало выделение около 1,5 миллиарда долларов в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), которая предусматривает заключение долгосрочных контрактов с производителями оружия.

Оба пакета содержат боеприпасы для систем HIMARS, NASAMS и средств противовоздушной обороны малой и средней дальности, ракеты RIM-7 для противовоздушной обороны, 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды, минометные мины калибра 120 мм, высокоточные авиационные боеприпасы.

Также в перечне упомянуты противотанковые комплексы Javelin и AT-4, противотанковые управляемые ракеты TOW, средства радиоэлектронной борьбы, стрелковое оружие, взрывчатка, системы защищенной связи, коммерческие услуги спутниковой съемки и запасные части.

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"Это уже двадцатый пакет USAI от администрации Байдена и шестьдесят второй транш оборудования, которое будет предоставлено Украине из запасов Министерства обороны США, начиная с августа 2021 года", – отметили в Пентагоне.

Напомним, перед тем последний пакет военной помощи – на сумму 225 миллионов долларов – США объявляли 11 июля, в него вошла одна система ПВО Patriot.

Недавно в Пентагоне обнаружили ошибки в бухгалтерских расчетах, что позволило найти дополнительные $2 млрд для помощи Украине.

Темы: СШАпомощь Украинеоружие
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