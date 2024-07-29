"Українська правда" починає вручення Сертифікатів новим читачам Клубу УП

"Українська правда" залучає 500 нових читачів Клубу УП і відзначатиме кожного річного підписника іменним Сертифікатом.

Це – символічний маркер долученості до спільноти та ще одна можливість команди "Української правди" подякувати українцям за сталу підтримку роботи редакції.

Завдяки читачам журналісти УП мають можливість їздити у відрядження на фронт, знімати відео розслідування, робити якісні новини і писати детальні аналітичні матеріали.

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Севгіль Мусаєва, головна редакторка "Української правди": "Клуб УП сьогодні – це майже дві тисячі надихаючих, відповідальних та сміливих українців, які мають спільні цінності з нашою редакцією. Ми хочемо, аби ваші рідні, друзі, колеги знали, що ви підтримуєте незалежну журналістику в Україні і впливаєте на долю країни і медіа. Поділіться своєю відзнакою у соцмережах, і дізнайтесь – скільки цікавих особистостей серед читачів Клубу УП довкола вас".

Сертифікат за підписом головної редакторки у друкованому/цифровому форматі насамперед отримуватимуть нові читачі Клубу УП, які оформлять річну підписку (від 2500 гривень).

ВІДЕО ДНЯ

Сертифікат читача Клубу УП ФОТО: Богдан Кутєпов

Якщо ви вже є читачем Клубу УП та бажаєте отримати Сертифікат, фірмову футболку або пін з Дон Кіхотом, пишіть: olha.hutsol@pravda.ua.