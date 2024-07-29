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"Украинская правда" начинает вручение Cертификатов новым читателям Клуба УП

Понедельник, 29 июля 2024, 19:40
Главный редактор Украинской правды Севгиль Мусаева
Главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева

 "Украинская правда" привлекает 500 новых читателей Клуба УП и будет отмечать каждого годового подписчика персонализированным Сертификатом.

Это символический маркер принадлежности к сообществу и еще одна возможность для команды "Украинской правды" поблагодарить украинцев за постоянную поддержку работы редакции. 

Фото 4L5A1626 Севгиль Мусаева, главный редактор "Украинской правды" 

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Благодаря читателям УП журналисты имеют возможность отправляться в командировки на передовую, снимать видео расследования, создавать качественные новости и писать детальные аналитические материалы. 

Севгиль Мусаева, главный редактор "Украинской правды":

"Клуб УП сегодня – это почти две тысячи вдохновляющих, ответственных и смелых украинцев, разделяющих наши ценности. Мы хотим, чтобы ваши родные, друзья, коллеги знали, что вы поддерживаете независимую журналистику в Украине и влияете на судьбу страны и медиа. Поделитесь своим Сертификатом в соцсетях и узнайте, сколько интересных личностей среди читателей Клуба УП рядом с вами". 

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Сертификат с подписью главного редактора  в печатном/цифровом формате в первую очередь получат новые читатели Клуба УП, оформившие годовую подписку (от 2500 гривен). 

Сертификат читателя Клуба УП
Сертификат читателя Клуба УП
Богдан Кутепов

Если вы уже являетесь читателем Клуба УП и хотите получить Сертификат, фирменную футболку или значок с Дон Кихотом, пишите на адрес: olha.hutsol@pravda.ua.

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