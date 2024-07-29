"Украинская правда" начинает вручение Cертификатов новым читателям Клуба УП

"Украинская правда" привлекает 500 новых читателей Клуба УП и будет отмечать каждого годового подписчика персонализированным Сертификатом.

Это символический маркер принадлежности к сообществу и еще одна возможность для команды "Украинской правды" поблагодарить украинцев за постоянную поддержку работы редакции.

Фото 4L5A1626 Севгиль Мусаева, главный редактор "Украинской правды"

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Благодаря читателям УП журналисты имеют возможность отправляться в командировки на передовую, снимать видео расследования, создавать качественные новости и писать детальные аналитические материалы.

Севгиль Мусаева, главный редактор "Украинской правды": "Клуб УП сегодня – это почти две тысячи вдохновляющих, ответственных и смелых украинцев, разделяющих наши ценности. Мы хотим, чтобы ваши родные, друзья, коллеги знали, что вы поддерживаете независимую журналистику в Украине и влияете на судьбу страны и медиа. Поделитесь своим Сертификатом в соцсетях и узнайте, сколько интересных личностей среди читателей Клуба УП рядом с вами". ВИДЕО ДНЯ

Сертификат с подписью главного редактора в печатном/цифровом формате в первую очередь получат новые читатели Клуба УП, оформившие годовую подписку (от 2500 гривен).

Сертификат читателя Клуба УП Богдан Кутепов

Если вы уже являетесь читателем Клуба УП и хотите получить Сертификат, фирменную футболку или значок с Дон Кихотом, пишите на адрес: olha.hutsol@pravda.ua.