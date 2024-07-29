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Сили оборони: Росіяни активізувалися на Гуляйпільському напрямку

Тетяна ОлійникПонеділок, 29 липня 2024, 22:09
Сили оборони: Росіяни активізувалися на Гуляйпільському напрямку
Речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій. фото: ОСУВ "Таврія"

Після тривалої паузи відбулися бойові зіткнення на Гуляйпільському напрямку, російські окупанти намагалися двічі штурмувати.

Джерело: речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій в етері телемарафону "Єдині новини", передає "Укрінформ"

Пряма мова: "Після тривалої паузи відбулися бойові зіткнення на Гуляйпільському напрямку, коли противник вдавався до двох штурмових спроб з різних напрямків. Зокрема, з села Решетилівське наступав у бік Гуляйполя".

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Деталі: За його словами, "у деяких анонсах говорили, що це може бути великий наступ з формуванням наступального угруповання, але, за даними нашої розвідки, це продовження тактики невеликих штурмових дій, тому що загальна кількість російського угруповання у Запорізькій області за кількістю змін не зазнала".

Він звернув увагу на те, що учора росіяни штурмували із застосуванням двох танків і одного "Баггі".

Пряма мова: "Один із танків був уражений і знищений, успіхів на Гуляйпільському напрямку росіяни не мали. Вже сьогодні зранку наші війська, продовжуючи полювання за російськими танками, там само, на Гуляйпільському напрямку, пошкодили ще два танки невстановленого типу. Але три танки за неповні дві доби – це суттєвий показник, що привертає до себе увагу. Це свідчить про те, що Гуляйпільський напрямок активізувався".

Теми: війнабойові дії
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