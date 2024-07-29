Силы обороны: Россияне активизировались на Гуляйпольском направлении

После длительной паузы произошли боевые столкновения на Гуляйпольском направлении, российские оккупанты пытались дважды штурмовать.

Источник: спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона "Единые новости", передает "Укринформ"

Прямая речь: "После длительной паузы произошли боевые столкновения на Гуляйпольском направлении, когда противник прибегал к двум штурмовым попыткам с разных направлений. В частности, из села Решетиловское наступал в сторону Гуляйполя".

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Детали: По его словам, "в некоторых анонсах говорили, что это может быть большое наступление с формированием наступательной группировки, но, по данным нашей разведки, это продолжение тактики небольших штурмовых действий, потому что общее количество российской группировки в Запорожской области по количеству изменений не претерпело".

Он обратил внимание на то, что вчера россияне штурмовали с применением двух танков и одного "Багги".

Прямая речь: "Один из танков был поражен и уничтожен, успехов на Гуляйпольском направлении россияне не имели. Уже сегодня утром наши войска, продолжая охоту за российскими танками, там же, на Гуляйпольском направлении, повредили еще два танка неустановленного типа. Но три танка за неполные двое суток – это существенный показатель, привлекающий к себе внимание. Это свидетельствует о том, что Гуляйпольское направление активизировалось".