Україні передадуть 100 дронів, кошти на які зібрала голова МЗС Латвії

Міністерство закордонних справ Латвії передасть Україні 100 безпілотників, придбаних на кошти, які очільниця відомства Байба Браже зібрала, пробігши півмарафон навесні цього року.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на LSM.lv

Деталі: Дрони латвійського виробництва назвали Lāčplēsis на честь легендарного воєначальника країни Лачплесиса.

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Посол України в Латвії Анатолій Куцевол, який був присутній під час передання, порівняв його з українським отаманом Іваном Сірком.

Нинішня партія безпілотників вирушить до українських підрозділів, що воюють під Краматорськом.

Як зазначає LSM.lv, Україна вже отримала безоплатно понад 300 дронів латвійського виробництва Irsis та Lāčplēsis.

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Нагадаємо, у травні міністерка закордонних справ Латвії взяла участь у Ризькому марафоні задля збору коштів на дрони для України, та подолала дистанцію півмарафону – 21 кілометр. У результаті їй вдалось зібрати 14 тисяч євро.

Латвія, як відомо, разом із Великою Британією очолює "коаліцію безпілотників" для України, яка прагне до кінця року передати ЗСУ один мільйон дронів різних типів.