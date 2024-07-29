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Украине передадут 100 дронов, средства на которые собрала глава МИД Латвии

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПонедельник, 29 июля 2024, 22:20
Украине передадут 100 дронов, средства на которые собрала глава МИД Латвии
Министр иностранных дел Латвии Байба Браже. Фото - flickr.com/latvianmfa

Министерство иностранных дел Латвии передаст Украине 100 беспилотников, приобретенных на средства, которые руководительница ведомства Байба Браже собрала, пробежав полумарафон весной этого года.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на LSM.lv

Детали: Дроны латвийского производства назвали Lāčplēsis в честь легендарного военачальника страны Лачплесиса.

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Посол Украины в Латвии Анатолий Куцевол, который присутствовал во время передачи, сравнил его с украинским атаманом Иваном Сирко.

Нынешняя партия беспилотников отправится в украинские подразделения, воюющие под Краматорском.

Как отмечает LSM.lv, Украина уже получила бесплатно более 300 дронов латвийского производства Irsis и Lāčplēsis.

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Напомним, в мае министр иностранных дел Латвии приняла участие в Рижском марафоне для сбора средств на дроны для Украины, и преодолела дистанцию полумарафона – 21 километр. В результате ей удалось собрать 14 тысяч евро.

Латвия, как известно, вместе с Великобританией возглавляет "коалицию беспилотников" для Украины, которая стремится до конца года передать ВСУ один миллион дронов различных типов.

Темы: беспилотникиЛатвияпомощь Украине
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