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Генштаб повідомив про 117 бойових зіткнень за день, найгарячіше на Покровському напрямку

Тетяна ОлійникПонеділок, 29 липня 2024, 23:05
Генштаб повідомив про 117 бойових зіткнень за день, найгарячіше на Покровському напрямку
Фото - Генштаб ЗСУ

За добу 29 липня на фронті відбулось 117 бойових зіткнень, найгарячіша ситуація на Покровському напрямку, також РФ була активна на Курахівському і Торецькому напрямках.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Протягом доби противник завдав по території України ракетного удару із застосуванням однієї ракети, 82 авіаційних удари (задіяв, зокрема 91 КАБ), використав для ураження 459 дронів-камікадзе. Здійснив 3467 обстрілів позицій наших військ.

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На Харківському напрямку ворог чотири рази безуспішно атакував неподалік Глибокого та Вовчанська.

На Куп’янському напрямку противник протягом дня теж чотири рази намагався просунутися вперед неподалік Стельмахівки та Піщаного. Успіху не мав.

На Лиманському напрямку окупанти атакували дванадцять разів в районах Макіївки, Невського, Тернів та у Серебрянському лісі. Скрізь наші воїни ворога зупинили, завдавши комплексного вогневого ураження.

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На Сіверському напрямку ворог шість разів впродовж дня безуспішно намагався прорвати нашу оборону в районах Переїзного, Спірного та Іванодар’ївки. Зазнав втрат".

Деталі: На Краматорському напрямку відбулось п’ять бойових зіткнень. Бої тривали в районах Григорівки, Часового Яру та Кліщіївки.

На Торецькому напрямку українські війська відбивали 16 атак противника.

Найбільшу активність РФ проявила на Покровському напрямку. Усього окупанти 39 разів намагалися вклинитися в нашу оборону в районах населених пунктів Воздвиженка, Новоселівка Перша, Новоолександрівка, Прогрес, Тимофіївка, Желанне та Яснобродівка.

На Курахівському напрямку ворог 18 разів атакував наші позиції. Найбільшу активність проявив у районі Костянтинівки та Парасковіївки.

Сім разів окупанти штурмували наші позиції на Времівському напрямку. Всі атаки у напрямках Костянтинівки та Великої Новосілки зупинено.

На Оріхівському напрямку, поблизу Малої Токмачки, відбулося три провальних для ворога боєзіткнення.

На Придніпровському напрямку противник, теж тричі, невдало штурмував позиції українських воїнів.

Теми: Генштаббойові дії
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