Генштаб сообщил о 117 боевых столкновениях за день, горячее всего на Покровском направлении
За сутки 29 июля на фронте состоялось 117 боевых столкновений, самая горячая ситуация на Покровском направлении, также РФ была активна на Кураховском и Торецком направлениях.
Источник: Генштаб ВСУ
Дословно: "В течение суток противник нанес по территории Украины ракетный удар с применением одной ракеты, 82 авиационных удара (задействовал, в частности 91 КАБ), использовал для поражения 459 дронов-камикадзе. Осуществил 3467 обстрелов позиций наших войск.
На Харьковском направлении враг четыре раза безуспешно атаковал неподалеку Глыбокого и Волчанска.
На Купянском направлении противник в течение дня тоже четыре раза пытался продвинуться вперед неподалеку Стельмаховки и Песчаного. Успеха не имел.
На Лиманском направлении оккупанты атаковали двенадцать раз в районах Макеевки, Невского, Тернов и в Серебрянском лесу. Везде наши воины врага остановили, нанеся комплексное огневое поражение.
На Северском направлении враг шесть раз в течение дня безуспешно пытался прорвать нашу оборону в районах Переездного, Спирного и Иванодарьевки. Понес потери".
Детали: На Краматорском направлении состоялось пять боевых столкновений. Бои продолжались в районах Григорьевки, Часового Яра и Клещеевки.
На Торецком направлении украинские войска отражали 16 атак противника.
Наибольшую активность РФ проявила на Покровском направлении. Всего оккупанты 39 раз пытались вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоселовка Первая, Новоалександровка, Прогресс, Тимофеевка, Желанное и Яснобродовка.
На Кураховском направлении враг 18 раз атаковал наши позиции. Наибольшую активность проявил в районе Константиновки и Парасковиевки.
Семь раз оккупанты штурмовали наши позиции на Времовском направлении. Все атаки в направлениях Константиновки и Большой Новоселки остановлены.
На Ореховском направлении, вблизи Малой Токмачки, состоялось три провальных для врага боестолкновения.
На Приднепровском направлении противник, тоже трижды, неудачно штурмовал позиции украинских воинов.