Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

зірковий факап-стендап

Баляндраси

КМДА: У столиці суттєво зростає захворюваність на COVID-19

Тетяна ОлійникПонеділок, 29 липня 2024, 23:39
КМДА: У столиці суттєво зростає захворюваність на COVID-19
Ілюстративне фото - Getty Images

У Києві за липень зафіксували 900 випадків COVID-19, у червні їхня кількість становила менш як 200.

Джерело: повідомлення директорки Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентини Гінзбург на сайті КМДА

Пряма мова Гінзбург: "Якщо станом на 1 липня в медичних закладах столиці перебували двадцять хворих із діагнозом COVID-19 та один з підозрою, то на сьогоднішній ранок таких пацієнтів 73. Причому в середньому до лікарень наразі потрапляє близько 20 осіб за добу. Нагадаю, що ушпиталюють саме у складних випадках перебігу хвороби. На жаль, серед таких важких хворих – 18 дітей".

Реклама:

Деталі: За даними Київського міського Центру контролю та профілактики хвороб, усього в липні зареєстрували 900 випадків COVID-19, а в червні їхня кількість становила менше ніж 200. З початку року від цього захворювання в столиці померли 52 особи.

У КМДА закликали в разі хвороби залишатися вдома, слідкувати за особистою гігієною, мити руки та користуватися дезінфекційними засобами, уникати закритих приміщень з великою скупченістю людей, часто провітрювати приміщення та проводити вологе прибирання вдома і на роботі.

Теми: КиївCovid-2019
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

боксХижняк переміг Перейру та гарантував собі медаль на Олімпіаді-2024

На фронті за добу відбулось понад сто зіткнень. На Покровському напрямку найгарячіше – Генштаб

Міністр оборони Угорщини несподівано похвалив "героїчну і хоробру боротьбу українців"

Партія демократів у США формально обрала Гарріс кандидаткою у президенти

Тендер на будівництво військового кладовища виграла щойно створена компанія. Замовник каже, що все законно

У Китаї заявили, що "мирний план" КНР і Бразилії позитивно оцінили 110 країн

Усі новини...
Київ
Після обриву тросу на канатній дорозі у Києві перевіряють "Колесо огляду"
У Києві викрали іноземця, силою "вибили" крипту і задушили
КМВА: всі безпілотники, що цієї ночі атакували Київ, знищені
Останні новини
04:29
ОВА: На Вінниччині російський безпілотник влучив в інфраструктурний об'єкт
03:59
відеоУ Ростовській області Росії цієї ночі вибухнули склади та цистерни з паливом
03:51
Київщину атакують безпілотники: працює ППО
03:15
ОновлюєтьсяУ низці областей оголошена повітряна тривога через загрозу БпЛА
02:53
Le Monde: Спецслужби України вчать туарегів з Малі керувати безпілотниками 
02:02
автоспортAlpine очолив другий наймолодший керівник в історії Формули-1
01:47
В Одесі та на Вінниччині пролунали вибухи
01:25
CNN: Росія готувалася передати хуситам ракети та військову техніку
00:49
відео, мапаDeep State: Ворог впритул підійшов до Торецька
00:32
Потужний старт Магучіх і фіаско Костевич: підсумки виступу українців 2 серпня на Олімпіаді-2024
Усі новини...
Реклама:
Реклама: