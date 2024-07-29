КМДА: У столиці суттєво зростає захворюваність на COVID-19

У Києві за липень зафіксували 900 випадків COVID-19, у червні їхня кількість становила менш як 200.

Джерело: повідомлення директорки Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентини Гінзбург на сайті КМДА

Пряма мова Гінзбург: "Якщо станом на 1 липня в медичних закладах столиці перебували двадцять хворих із діагнозом COVID-19 та один з підозрою, то на сьогоднішній ранок таких пацієнтів 73. Причому в середньому до лікарень наразі потрапляє близько 20 осіб за добу. Нагадаю, що ушпиталюють саме у складних випадках перебігу хвороби. На жаль, серед таких важких хворих – 18 дітей".

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Деталі: За даними Київського міського Центру контролю та профілактики хвороб, усього в липні зареєстрували 900 випадків COVID-19, а в червні їхня кількість становила менше ніж 200. З початку року від цього захворювання в столиці померли 52 особи.

У КМДА закликали в разі хвороби залишатися вдома, слідкувати за особистою гігієною, мити руки та користуватися дезінфекційними засобами, уникати закритих приміщень з великою скупченістю людей, часто провітрювати приміщення та проводити вологе прибирання вдома і на роботі.