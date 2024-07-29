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КГГА: В столице существенно растет заболеваемость COVID-19

Татьяна ОлейникПонедельник, 29 июля 2024, 23:39
КГГА: В столице существенно растет заболеваемость COVID-19
Иллюстративнoе фото - Getty Images

В Киеве за июль зафиксировали 900 случаев COVID-19, в июне их количество составляло менее 200 случаев.

Источник: сообщение директора Департамента здравоохранения КГГА Валентины Гинзбург на сайте КГГА

Прямая речь Гинзбург: "Если по состоянию на 1 июля в медицинских учреждениях столицы находились двадцать больных с диагнозом COVID-19 и один с подозрением, то на сегодняшнее утро таких пациентов 73. Причем в среднем в больницы пока попадает около 20 человек в сутки. Напомню, что госпитализируют именно в сложных случаях протекания болезни. К сожалению, среди таких тяжелых больных – 18 детей.

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Детали: По данным Киевского городского Центра контроля и профилактики болезней, всего в июле зарегистрировали 900 случаев COVID-19, а в июне их количество составляло менее 200. С начала года от этого заболевания в столице умерли 52 человека.

В КГГА призвали в случае болезни оставаться дома, следить за личной гигиеной, мыть руки и пользоваться дезинфекционными средствами, избегать закрытых помещений с большим скоплением людей, часто проветривать помещение и проводить влажную уборку дома и на работе.

Темы: КиевCovid-2019
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