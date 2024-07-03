Україна не піде на територіальні поступки РФ, хоч і прислухається до порад щодо миру – ОП
Україна не готова йти на компроміси з Росією щодо територіальних поступок заради припинення війни, хоча й прислухається до порад, як досягти "справедливого миру", заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак журналістам у Вашингтоні.
Джерело: Reuters з посиланням на Єрмака, який знаходиться у Вашингтоні напередодні саміту НАТО.
Пряма мова Єрмака: "Але ми (не) готові йти на компроміс заради дуже важливих речей і цінностей... незалежності, свободи, демократії, територіальної цілісності, суверенітету".
Деталі: Відповідаючи на запитання, як Україна оцінює заяви кандидата у президента США Дональда Трампа щодо припинення війни, Єрмак сказав: "Чесна відповідь: Я не знаю. Побачимо".
За його словами, Україна лобіюватиме нову адміністрацію США, щоб та продовжувала надавати їй підтримку, додавши, що Україна отримала двопартійну підтримку у Вашингтоні, а опитування показують, що більшість американців все ще підтримують Україну після двох років війни.
"Це буде... рішення американського народу. Ми будемо поважати цей вибір", - сказав Єрмак про президентські вибори у США.
Передісторія:
- 14 червня правитель РФ Володимир Путін нафантазував нові "умови для початку мирних переговорів": українські війська мають вийти з усієї території чотирьох українських областей, а Київ має заявити про відсутність планів вступити до НАТО.
- Також варто зазначити, що радники Трампа представили йому свій план припинення війни в Україні. Він передбачає, що Трамп може зупинити постачання військової допомоги Україні, якщо та відмовиться від мирних переговорів, натомість Москву попередять, що будь-яка відмова від переговорів призведе до посилення підтримки Києва.
- Трамп під час дебатів з нинішнім очільником Білого дому Джо Байденом заявив, що пропозиції, висунуті кремлівським правителем Володимиром Путіним нібито як умови для припинення розв’язаної РФ війни проти України, є "неприйнятними".
- Однак, як пише Politico, за словами двох експертів з питань національної безпеки, пов'язаних з ймовірним кандидатом у президенти США від Республіканської партії Дональдом Трампом, він розмірковує про те, скільки української території може залишити за собою Москва.