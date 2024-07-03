Україна не піде на територіальні поступки РФ, хоч і прислухається до порад щодо миру – ОП

Україна не готова йти на компроміси з Росією щодо територіальних поступок заради припинення війни, хоча й прислухається до порад, як досягти "справедливого миру", заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак журналістам у Вашингтоні.

Джерело: Reuters з посиланням на Єрмака, який знаходиться у Вашингтоні напередодні саміту НАТО.

Пряма мова Єрмака: "Але ми (не) готові йти на компроміс заради дуже важливих речей і цінностей... незалежності, свободи, демократії, територіальної цілісності, суверенітету".

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Деталі: Відповідаючи на запитання, як Україна оцінює заяви кандидата у президента США Дональда Трампа щодо припинення війни, Єрмак сказав: "Чесна відповідь: Я не знаю. Побачимо".

За його словами, Україна лобіюватиме нову адміністрацію США, щоб та продовжувала надавати їй підтримку, додавши, що Україна отримала двопартійну підтримку у Вашингтоні, а опитування показують, що більшість американців все ще підтримують Україну після двох років війни.

"Це буде... рішення американського народу. Ми будемо поважати цей вибір", - сказав Єрмак про президентські вибори у США.

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