Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Збір на купівлю комплексу важкого дрону для 48 ОШБ

Україна не піде на територіальні поступки РФ, хоч і прислухається до порад щодо миру – ОП

Станіслав ПогоріловСереда, 3 липня 2024, 08:44
Україна не піде на територіальні поступки РФ, хоч і прислухається до порад щодо миру – ОП
Андрій Єрмак, фото: Getty Images

Україна не готова йти на компроміси з Росією щодо територіальних поступок заради припинення війни, хоча й прислухається до порад, як досягти "справедливого миру", заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак журналістам у Вашингтоні.

Джерело: Reuters з посиланням на Єрмака, який знаходиться у Вашингтоні напередодні саміту НАТО.

Пряма мова Єрмака: "Але ми (не) готові йти на компроміс заради дуже важливих речей і цінностей... незалежності, свободи, демократії, територіальної цілісності, суверенітету".

Реклама:

Деталі: Відповідаючи на запитання, як Україна оцінює заяви кандидата у президента США Дональда Трампа щодо припинення війни, Єрмак сказав: "Чесна відповідь: Я не знаю. Побачимо".

За його словами, Україна лобіюватиме нову адміністрацію США, щоб та продовжувала надавати їй підтримку, додавши, що Україна отримала двопартійну підтримку у Вашингтоні, а опитування показують, що більшість американців все ще підтримують Україну після двох років війни.

"Це буде... рішення американського народу. Ми будемо поважати цей вибір", - сказав Єрмак про президентські вибори у США.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 14 червня правитель РФ Володимир Путін нафантазував нові "умови для початку мирних переговорів": українські війська мають вийти з усієї території чотирьох українських областей, а Київ має заявити про відсутність планів вступити до НАТО.
  • Також варто зазначити, що радники Трампа представили йому свій план припинення війни в Україні. Він передбачає, що Трамп може зупинити постачання військової допомоги Україні, якщо та відмовиться від мирних переговорів, натомість Москву попередять, що будь-яка відмова від переговорів призведе до посилення підтримки Києва.
  • Трамп під час дебатів з нинішнім очільником Білого дому Джо Байденом заявив, що пропозиції, висунуті кремлівським правителем Володимиром Путіним нібито як умови для припинення розв’язаної РФ війни проти України, є "неприйнятними".
  • Однак, як пише Politico, за словами двох експертів з питань національної безпеки, пов'язаних з ймовірним кандидатом у президенти США від Республіканської партії Дональдом Трампом, він розмірковує про те, скільки української території може залишити за собою Москва.

Теми: УкраїнавійнамирСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США виділили Польщі $2 млрд на закупівлю винищувачів F-35, ЗРК Patriot і танків Abrams

ISW: Росія хоче зняти з себе відповідальність за обстріл "Охматдиту" 

Байден відреагував на ракетний удар по Україні: посилення ППО і зустріч з Зеленським

У Білому домі пообіцяли "сильний набір сигналів і повідомлень пану Путіну"

Орбан після зустрічі з Путіним надіслав ЄС цинічного листа про "мир для України"

оновленоМасований ракетний удар РФ: загинули 37 людей, зазнали поранень – 170

Усі новини...
Україна
У Держдепі заявили, що на Україну на саміті НАТО чекають "хороші новини" щодо ППО
Зеленський після зустрічі із главою зовнішньої розвідки заявив про "хороші перспективи"
Блінкен пояснив, що значить для США "успішна Україна"
Останні новини
09:38
ЄВРО-2024Збірна Іспанії — збірна Франції: анонс першого півфіналу ЧЄ
09:32
Після удару по "Охматдиту" лікарі очікують на ріст кількості загиблих через атаки РФ на медзаклади – NYT
09:29
Розбір завалів "Охматдиту": рятувальники дісталися підвалу
09:24
США дадуть другий кредит Польщі на $2 млрд для модернізації війська
09:14
Мешканці найбільших регіональних ринків нових легковиків придбали менше автівок, ніж торік
08:51
Зеленський проінформував Трюдо про удар по "Охматдиту" і потребу України в ППО
08:36
Росіяни збільшили кількість атак на Куп′янському напрямку, на Покровському відбито 43 штурмів
08:31
Білий дім не чув від союзників НАТО занепокоєнь щодо кандидатури Байдена
08:30
У Росії заявили про атаку безпілотників: обмежили польоти у двох аеропортах
08:15
CNN: Проєкт рішення саміту НАТО відзначає незворотність вступу України
Усі новини...
Реклама:
Реклама: