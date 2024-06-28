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Трамп відкинув пропозиції Путіна щодо припинення війни проти України

Ірина Кутєлєва, Станіслав ПогоріловП'ятниця, 28 червня 2024, 07:12
Трамп відкинув пропозиції Путіна щодо припинення війни проти України
Дональд Трамп, фото: Getty Images

Кандидат у президенти США Дональд Трамп під час дебатів з нинішнім очільником Білого дому Джо Байденом заявив, що пропозиції, висунуті кремлівським правителем Володимиром Путіним нібито як умови для припинення розв’язаної РФ війни проти України, є "неприйнятними".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на CNN

Деталі: Трамп спочатку ухилився від відповіді на питання журналістки щодо умов Путіна, однак вона згодом знову запитала: "Чи прийнятні для вас умови Путіна?"

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Пряма мова Трампа: "Ні, вони (пропозиції Путіна – ред.)  не прийнятні".

Більше деталей: Трамп знову повторив, що закінчить війну в Україні, якщо буде переобраний, як він регулярно робить під час передвиборчої кампанії, однак не надав жодної конкретики щодо того, як він збирається це зробити.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 14 червня Путін нафантазував нові "умови для початку мирних переговорів": українські війська мають вийти з усієї території чотирьох українських областей, а Київ має заявити про відсутність планів вступити до НАТО.
  • Також варто зазначити, що радники Трампа представили йому свій план припинення війни в Україні. Він передбачає, що Трамп може зупинити постачання військової допомоги Україні, якщо та відмовиться від мирних переговорів, натомість Москву попередять, що будь-яка відмова від переговорів призведе до посилення підтримки Києва.

Теми: ТрампПутінУкраїна
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