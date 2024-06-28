Трамп відкинув пропозиції Путіна щодо припинення війни проти України

Кандидат у президенти США Дональд Трамп під час дебатів з нинішнім очільником Білого дому Джо Байденом заявив, що пропозиції, висунуті кремлівським правителем Володимиром Путіним нібито як умови для припинення розв’язаної РФ війни проти України, є "неприйнятними".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на CNN

Деталі: Трамп спочатку ухилився від відповіді на питання журналістки щодо умов Путіна, однак вона згодом знову запитала: "Чи прийнятні для вас умови Путіна?"

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Пряма мова Трампа: "Ні, вони (пропозиції Путіна – ред.) не прийнятні".

Більше деталей: Трамп знову повторив, що закінчить війну в Україні, якщо буде переобраний, як він регулярно робить під час передвиборчої кампанії, однак не надав жодної конкретики щодо того, як він збирається це зробити.

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