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У Дніпрі показали наслідки ранкового удару росіян біля одного із ТЦ

Альона Мазуренко Середа, 3 липня 2024, 11:36
У Дніпрі показали наслідки ранкового удару росіян біля одного із ТЦ
усі фото: Лукашук у Telegram

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук опублікував кадри пошкодженого торгівельного центру Дніпра після атаки росіян 3 липня.

Джерело: Лукашук у Telegram

Дослівно: "Ворог вдарив по Дніпру ракетами і БпЛА.

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Так зараз виглядає один з торгівельних центрів міста. Побиті автівки, вікна, зачепило заправну станцію. Всі наслідки наразі зʼясовуються".

 
 
 
 
 

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Теми: Дніпроракетний ударвійна
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