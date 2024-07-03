У Дніпрі показали наслідки ранкового удару росіян біля одного із ТЦ
Середа, 3 липня 2024, 11:36
Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук опублікував кадри пошкодженого торгівельного центру Дніпра після атаки росіян 3 липня.
Джерело: Лукашук у Telegram
Дослівно: "Ворог вдарив по Дніпру ракетами і БпЛА.
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Так зараз виглядає один з торгівельних центрів міста. Побиті автівки, вікна, зачепило заправну станцію. Всі наслідки наразі зʼясовуються".
Нагадаємо:
- Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомляли про ракетно-дронову атаку окупантів. ЗМІ писали, що у Дніпрі лунали вибухи і що пошкоджений торговий центр.
- Щонайменше 3 людини загинули та понад 18 дістали поранення у результаті російських ударів по місту Дніпро вранці 3 липня.