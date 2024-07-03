ГУР: Російський корабель "Сєрпухов" підпалив матрос, що співпрацював з легіоном "Свобода Росії"

У квітні пожежу на російському ракетному кораблі "Сєрпухов" вчинив військовий РФ, який з 2023 року почав співпрацювати з легіоном "Свобода Росії".

Джерело: брифінг представників Головного управління розвідки і легіону "Свобода Росії", Укрінформ

Деталі: Представник ГУР МОУ Андрій Юсов розповів, що спецоперація називалася "Рибалка" і тривала вона з 2023 року.

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Він заявив, що здійснити операцію допоміг колишній російський військовослужбовець, матрос з позивним "Гога", який став членом добровольчого легіону "Свобода России". Зараз він перебуває в Україні.

Дослівно легіон "Свобода Росії": "Нарешті можемо поділитися деталями спеціальної операції на МРК "Серпухов", яку провели патріоти вільної Росії зі складу Легіону "Свобода Росії" і доброволець з позивним "Гога".

"Гога" вийшов на зв'язок із "Легіоном" 2023 року, будучи чинним військовослужбовцем Балтійського флоту з допуском до держтаємниці. Довгий час, із загрозою для власного життя він надавав Легіону важливу інформацію. Після того, як перебування на кораблі та подальша робота в інтересах сил опору стала загрозливою, були сплановані та проведені активні дії всередині корабля. У результаті проведеної диверсії вдалося зсередини зруйнувати приміщення корабля і повністю знищити засоби зв'язку та автоматизації".

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Деталі: Ракетний корабель "Серпухов" проєкту 21631 "Буян-М" – це один із найсучасніших ракетних катерів у складі флоту РФ, який був спущений на воду 2015 року і здатний запускати "калібри" і "онікси".

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