Стало відоме ім'я генерала, який очолить командування США для допомоги Україні

Генерал-майор Кертіс Баззард був номінований цього тижня на посаду наступного керівника командування, що базується в Німеччині і займається наданням військової допомоги Україні.

Джерело: видання Stars and Stripes з посиланням на Міноборони США

Деталі: Якщо кандидатуру Баззарда затвердить Сенат США, він очолить кілька сотень військовослужбовців, які входять до складу Групи сприяння безпеці в Україні, що базується в штаб-квартирі Сухопутних військ США в Європі та Африці у Вісбадені. Випускник Військової академії США, Баззард зараз служить командувачем Центру передового досвіду маневрів Сухопутних військ США у Форт-Мурі, штат Джорджія.

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