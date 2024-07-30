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Стало відоме ім'я генерала, який очолить командування США для допомоги Україні

Олена ІвашківВівторок, 30 липня 2024, 00:24
Стало відоме ім'я генерала, який очолить командування США для допомоги Україні
Кертіс Баззард, другий справа, фото: U.S. Army

Генерал-майор Кертіс Баззард був номінований цього тижня на посаду наступного керівника командування, що базується в Німеччині і займається наданням військової допомоги Україні.

Джерело: видання Stars and Stripes з посиланням на Міноборони США

Деталі: Якщо кандидатуру Баззарда затвердить Сенат США, він очолить кілька сотень військовослужбовців, які входять до складу Групи сприяння безпеці в Україні, що базується в штаб-квартирі Сухопутних військ США в Європі та Африці у Вісбадені. Випускник Військової академії США, Баззард зараз служить командувачем Центру передового досвіду маневрів Сухопутних військ США у Форт-Мурі, штат Джорджія. 

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Нагадаємо: 

  • На саміті НАТО у Вашингтоні на початку цього місяця країни-члени Альянсу домовилися під проводом НАТО створити групу сприяння безпеці в Україні.
  • З 2022 року цю групу очолювали США і вона була відома як SAG-U. 
  • Нині її очолює генерал-лейтенант армії США Антоніо Агуто-молодший, але в майбутньому НАТО візьме на себе координацію і надання більшої частини міжнародної допомоги в галузі безпеки. Місія, яка називатиметься "НАТО - безпекова допомога і тренування для України", базуватиметься у Вісбадені і залучатиме близько 700 військовослужбовців.

Теми: СШАНАТОдопомога Україні
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