Стало известно имя генерала, который возглавит командование США для помощи Украине

Генерал-майор Кертис Баззард был номинирован на этой неделе на должность следующего руководителя командования, базирующегося в Германии и занимающегося оказанием военной помощи Украине.

Источник: издание Stars and Stripes со ссылкой на Минобороны США

Детали: Если кандидатуру Баззарда утвердит Сенат США, он возглавит несколько сотен военнослужащих, входящих в состав Группы содействия безопасности в Украине, базирующейся в штаб-квартире Сухопутных войск США в Европе и Африке в Висбадене. Выпускник Военной академии США, Баззард сейчас служит командующим Центра передового опыта маневров Сухопутных войск США в Форт-Муре, штат Джорджия.

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Напомним: