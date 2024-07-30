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Стало известно имя генерала, который возглавит командование США для помощи Украине

Алена ИвашкивВторник, 30 июля 2024, 00:24
Стало известно имя генерала, который возглавит командование США для помощи Украине
Кертис Баззард, второй справа, фото: U.S. Army

Генерал-майор Кертис Баззард был номинирован на этой неделе на должность следующего руководителя командования, базирующегося в Германии и занимающегося оказанием военной помощи Украине.

Источник: издание Stars and Stripes со ссылкой на Минобороны США

Детали: Если кандидатуру Баззарда утвердит Сенат США, он возглавит несколько сотен военнослужащих, входящих в состав Группы содействия безопасности в Украине, базирующейся в штаб-квартире Сухопутных войск США в Европе и Африке в Висбадене. Выпускник Военной академии США, Баззард сейчас служит командующим Центра передового опыта маневров Сухопутных войск США в Форт-Муре, штат Джорджия. 

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Напомним: 

  • На саммите НАТО в Вашингтоне в начале этого месяца страны-члены Альянса договорились под руководством НАТО создать группу содействия безопасности в Украине.
  • С 2022 года эту группу возглавляли США и она была известна как SAG-U. 
  • Сейчас ее возглавляет генерал-лейтенант армии США Антонио Агуто-младший, но в будущем НАТО возьмет на себя координацию и предоставление большей части международной помощи в области безопасности. Миссия, которая будет называться "НАТО - помощь в сфере безопасности и тренировки для Украины", будет базироваться в Висбадене и будет привлекать около 700 военнослужащих.

Темы: СШАНАТОпомощь Украине
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