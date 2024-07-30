Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

зірковий факап-стендап

Баляндраси

В Угорщині заявили, що глава МЗС Польщі "прейшов межу" та збрехав

Христина Бондарєва, Альона Мазуренко Вівторок, 30 липня 2024, 09:56
В Угорщині заявили, що глава МЗС Польщі прейшов межу та збрехав
ПЕТЕР СІЙЯРТО, ФОТО GETTY IMAGES

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто звинуватив свого польського колегу Радослава Сікорського у брехні на тлі все гострішої дипломатичної суперечки між країнами. 

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: В інтерв'ю Visegrad Insight Сікорський заявив, що його угорський колега Петер Сійярто на міністерській зустрічі Ради ЄС змінив свою думку щодо польської пропозиції провести зустріч міністрів ЄС в Україні.

Реклама:

"(Сікорський) перейшов ще одну межу і збрехав, коли заявив, що я з ентузіазмом підтримав його безглузду пропозицію провести наступну неформальну зустріч міністрів закордонних справ ЄС в Україні", – написав Сійярто на своїй сторінці у Facebook.

"Правда в тому, що після пропозиції я одразу висловив протест на зустрічі", – додав він.

Речник польського МЗС зауважив, що у Сікорського склалося враження, що Сійярто позитивно налаштований щодо польської пропозиції. "Якщо це було не так, то це означає, що він (Сікорський) неправильно інтерпретував поведінку міністра Сійярто", – сказав речник Павел Вронський.

ВІДЕО ДНЯ

Сікорський розповів у інтерв'ю, що на останньому засіданні Ради ЄС була дискусія про те, де має відбутися одне із засідань Ради міністрів закордонних справ під час угорського головування: в Будапешті чи в Брюсселі. 

"Я запропонував як компроміс провести його в Україні – або у Львові, або навіть у Мукачеві, що спочатку з ентузіазмом зустрів угорський міністр закордонних справ", – зазначав глава польського МЗС.

Ця суперечка стала останньою у серії протистоянь між урядами двох країн, що відбулися останніми днями.

У суботу прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив з промовою, в якій звинуватив Польщу в лицемірстві і купівлі російської нафти через посередників.

Заступник міністра закордонних справ Польщі Теофіл Бартошевський у неділю заявив державному інформаційному агентству PAP, що Польща не веде бізнесу з Росією, і запитав, чому Орбан не "створив союз з Путіним і деякими авторитарними державами такого типу" замість того, щоб залишатися членом ЄС і НАТО.

Відносини між Польщею та Угорщиною, колись близькими союзниками, зіпсувалися через рішення Будапешта підтримувати тісні економічні та дипломатичні зв'язки з Росією, а останнім часом – через блокування виплат Європейського Союзу країнам-членам, які надали Києву озброєння.

Теми: УгорщинаПольща
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяУ низці областей оголосили повітряну тривогу: в Києві було чутно вибухи

Сійярто передав Ізраїлю попередження від Ірану: буде напад

Гарріс звузила коло кандидатів у віцепрезиденти до двох - Reuters

Мати підозрюваного у вбивстві Фаріон каже, що він захоплювався Бандерою

"Недалекоглядно": Україна відреагувала на розрив дипвідносин з боку хунти Малі

У Києві дівчата-підлітки побили 12-річну школярку на футбольному полі

Усі новини...
Угорщина
Сійярто обговорив транзит роснафти через Україну з главами МЗС Росії і Словаччини
Politico: Позиція Угорщини і Словаччини щодо російської нафти викликає роздратування у ЄС
Угорщина спростила умови в’їзду для росіян і білорусів – ЗМІ
Останні новини
01:21
Олімпіада-2024Медальний залік: Китай знову обійшов США, Україна втрималась у ТОП-20
00:42
ДоповненоУ Харкові пролунали вибухи, схоже на приліт – Терехов
00:37
США завершили виведення військ з авіабази у Нігері
00:13
Олімпіада-2024Швед Дюплантіс вже на 11 см побив "вічний" рекорд Бубки і здобув золото у стрибках із жердиною
23:59
оновлюєтьсяУ низці областей оголосили повітряну тривогу: в Києві було чутно вибухи
23:52
КМВА: Ворог застосував балістичне озброєння в напрямку Києва, без руйнувань
23:35
Генштаб: На фронті від початку доби відбулось 108 бойових зіткнень
22:58
Новини економіки 5 серпня: краще детінізація, ніж підвищення податків, скасовані тендери "Охматдиту"
22:28
РФ просила США переконати Україну не атакувати її на "День ВМФ" – ЗМІ
22:18
Російські ДРГ уже на околицях Торецька – УП
Усі новини...
Реклама:
Реклама: