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В Венгрии заявили, что глава МИД Польши "перешел черту" и солгал

Кристина Бондарева, Алена МазуренкоВторник, 30 июля 2024, 09:56
В Венгрии заявили, что глава МИД Польши перешел черту и солгал
ПЕТЕР СИЙЯРТО, ФОТО: GETTY IMAGES

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил своего польского коллегу Радослава Сикорского во лжи на фоне все более острого дипломатического спора между странами.

Источник: "Европейская правда".

Детали: В интервью Visegrad Insight Сикорский заявил, что его венгерский коллега Петер Сийярто на министерской встрече Совета ЕС изменил свое мнение относительно польского предложения провести встречу министров ЕС в Украине.

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"(Сикорский) перешел еще одну черту и солгал, когда заявил, что я с энтузиазмом поддержал его нелепое предложение провести следующую неформальную встречу министров иностранных дел ЕС в Украине", – написал Сийярто на своей странице в Facebook.

"Правда в том, что после предложения я сразу выразил протест на встрече", – добавил он.

Представитель польского МИД отметил, что у Сикорского сложилось впечатление, что Сийярто положительно настроен относительно польского предложения. "Если это было не так, то это означает, что он (Сикорский) неправильно интерпретировал поведение министра Сийярто", – сказал представитель Павел Вронский.

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Сикорский рассказал в интервью, что на последнем заседании Совета ЕС была дискуссия о том, где должно состояться одно из заседаний Совета министров иностранных дел во время венгерского председательства: в Будапеште или в Брюсселе.

"Я предложил в качестве компромисса провести его в Украине – или во Львове, или даже в Мукачево, что сначала с энтузиазмом встретил венгерский министр иностранных дел", – отмечал глава польского МИД.

Этот спор стал последним в серии противостояний между правительствами двух стран, произошедших в последние дни.

В субботу премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с речью, в которой обвинил Польшу в лицемерии и покупке российской нефти через посредников.

Заместитель министра иностранных дел Польши Теофил Бартошевский в воскресенье заявил государственному информационному агентству PAP, что Польша не ведет бизнеса с Россией, и спросил, почему Орбан не "создал союз с Путиным и некоторыми авторитарными государствами такого типа" вместо того, чтобы оставаться членом ЕС и НАТО.

Отношения между Польшей и Венгрией, некогда близкими союзниками, испортились из-за решения Будапешта поддерживать тесные экономические и дипломатические связи с Россией, а в последнее время – из-за блокирования выплат Европейского Союза странам-членам, которые предоставили Киеву вооружение.

Темы: ВенгрияПольша
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