В Україну прийде прохолода і трохи дощів

Північно-західний вітер принесе прохолоду в Україну, дощі очікуються на північному сході та сході країни.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: Короткочасні дощі вдень у середу 31 липня очікуються місцями на північному сході та сході України, на решті території без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

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Температура вночі 11-16°, у західних областях 8-13°, вдень 22-27°; на півдні країни вночі 14-19°, вдень 25-30°.

У Києві 31 липня буде без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень близько 25°.

У четвер в Україні також буде переважно без опадів, лише на Закарпатті та Прикарпатті місцями пройде короткочасний дощ, гроза.

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Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

Температура в південній частині та східних областях вночі 17-22°, вдень 28-33°; на решті території вночі 11-16°, вдень 24-29°.

У столиці 1 серпня - без опадів, вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 13-15°, вдень 27-29°.