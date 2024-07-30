Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

зірковий факап-стендап

Баляндраси

В Украину придет прохлада и немного дождей

Валентина РоманенкоВторник, 30 июля 2024, 12:25
В Украину придет прохлада и немного дождей
иллюстративное фото Unsplash

Северо-западный ветер принесет прохладу в Украину, дожди ожидаются на северо-востоке и востоке страны.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: Кратковременные дожди днем в среду 31 июля ожидаются местами на северо-востоке и востоке Украины, на остальной территории без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 11-16°, в западных областях 8-13°, днем 22-27°; на юге страны ночью 14-19°, днем 25-30°.

В Киеве 31 июля будет без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 13-15°, днем около 25°.

В четверг в Украине также будет в основном без осадков, лишь на Закарпатье и Прикарпатье местами пройдет кратковременный дождь, гроза.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

Температура в южной части и восточных областях ночью 17-22°, днем 28-33°; на остальной территории ночью 11-16°, днем 24-29°.

В столице 1 августа - без осадков, ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 13-15°, днем 27-29°.

Реклама:
Темы: погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Женская сборная Украины по фехтованию победила Италию и вышла в полуфинал Олимпийских игр-2024

видеоСклад КАБов и нефтебазы: Генштаб подтвердил новые попадания на территории РФ

СМИ: в Иране арестовали десятки людей после убийства главаря ХАМАС

Харлан, Бех-Романчук и гимнасты. Расписание выступления украинских спортсменов 3 августа на Олимпийских играх-2024

ISW: В России из-за неудач на фронте арестовали военного начальника

CNN: Россия готовилась передать хуситам ракеты и военную технику

Все новости...
погода
В последние дни июля будет относительно прохладно, местами дожди
В понедельник почти по всей Украине пройдут дожди, местами сильный ветер
В воскресенье в Украине преимущественно без осадков, до 33° тепла
Последние новости
16:09
Олимпиада-2024От нищеты и насилия к олимпийскому золоту и многомиллионным контрактам: тернистый путь Симоны Байлз
16:08
Глава Пентагона отменил сделку с организаторами терактов 11 сентября
15:57
фотоВ Сомали совершили теракт на пляже, почти сотня погибших и раненых
15:50
В Украину удалось вернуть из оккупации еще 23 украинских ребенка
15:41
В Германии произошел взрыв на гоночной трассе: десятки пострадавших
15:25
видеоЗеленский после новых попаданий: "Бить по российским аэродромам - это справедливо"
15:12
Макрон защищает создателя церемонии открытия Олимпиады, которому угрожали смертью
14:50
видеоБойцы СБУ поймали редкий российский "Солнцепёк" с экипажем
14:49
Женская сборная Украины по фехтованию победила Италию и вышла в полуфинал Олимпийских игр-2024
14:32
В июле уменьшились доходы и расходы госбюджета
Все новости...
Реклама:
Реклама: