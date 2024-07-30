В Украину придет прохлада и немного дождей

Северо-западный ветер принесет прохладу в Украину, дожди ожидаются на северо-востоке и востоке страны.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: Кратковременные дожди днем в среду 31 июля ожидаются местами на северо-востоке и востоке Украины, на остальной территории без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.



Температура ночью 11-16°, в западных областях 8-13°, днем 22-27°; на юге страны ночью 14-19°, днем 25-30°.



В Киеве 31 июля будет без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 13-15°, днем около 25°.



В четверг в Украине также будет в основном без осадков, лишь на Закарпатье и Прикарпатье местами пройдет кратковременный дождь, гроза.



Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.



Температура в южной части и восточных областях ночью 17-22°, днем 28-33°; на остальной территории ночью 11-16°, днем 24-29°.



В столице 1 августа - без осадков, ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.



Температура ночью 13-15°, днем 27-29°.

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