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Розвідка Британії вважає, що в найближчі тижні Росія може продовжити тактичне просування

Христина Бондарєва, Олександр ШумілінВівторок, 30 липня 2024, 12:57
Розвідка Британії вважає, що в найближчі тижні Росія може продовжити тактичне просування
Авдіївський напрямок, де просуваються війська окупантів. Скриншот з DeepState

Британська розвідка прогнозує, що Росія продовжить тактичне просування в найближчі тижні попри обмежену загальну оперативну спроможність.

Джерело: розвідувальний огляд Міноборони Британії про російсько-українську війну, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: У липні 2024 року, відзначили у британському Міноборони, російські сухопутні війська продовжували безперервні атаки в центральній частині Донецької області. Вони впевнено просувалися на захід, взявши під контроль кілька сіл і наблизившись до логістичного вузла Покровська.

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Російські сухопутні війська також просунулися на північ до міста Нью-Йорк, що перебуває на лінії фронту з 2014 року.

Цілком ймовірно, що Росія продовжить тактичне просування в найближчі тижні, вважає британська розвідка.

Однак загальна оперативна спроможність Росії залишається обмеженою через низку факторів, серед яких високий рівень втрат особового складу, обмежена підготовка і брак офіцерських кадрів.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше британська розвідка розповіла про хвилю чисток у російській "оборонці", а також проаналізувала інформацію про скасування одного з найважливіших елементів святкування дня Військово-морського флоту РФ.

Теми: Велика БританіяУкраїна
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