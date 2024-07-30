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Разведка Британии считает, что в ближайшие недели Россия может продолжить тактическое продвижение

Кристина Бондарева, Александр ШумилинВторник, 30 июля 2024, 12:57
Разведка Британии считает, что в ближайшие недели Россия может продолжить тактическое продвижение
Авдеевское направление, где продвигаются войска оккупантов. Скриншот с DeepState

Британская разведка прогнозирует, что Россия продолжит тактическое продвижение в ближайшие недели, несмотря на ограниченную общую оперативную способность.

Источник: разведывательный обзор Минобороны Великобритании о российско-украинской войне, сообщает "Европейская правда"

Детали: В июле 2024 года, отметили в британском Минобороны, российские сухопутные войска продолжали непрерывные атаки в центральной части Донецкой области. Они уверенно продвигались на запад, взяв под контроль несколько сел и приблизившись к логистическому узлу Покровска.

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Российские сухопутные войска также продвинулись на север к городу Нью-Йорк, находящемуся на линии фронта с 2014 года.

Вполне вероятно, что Россия продолжит тактическое продвижение в ближайшие недели, считает британская разведка.

Однако общая оперативная способность России остается ограниченной из-за ряда факторов, среди которых высокий уровень потерь личного состава, ограниченная подготовка и нехватка офицерских кадров.

ВИДЕО ДНЯ

Ранее британская разведка рассказала о волне чисток в российской "оборонке", а также проанализировала информацию об отмене одного из важнейших элементов празднования дня Военно-морского флота РФ.

Темы: ВеликобританияУкраина
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