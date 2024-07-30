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В ніч на 31 липня можливі затримки під час перетину кордону

Валентина РоманенкоВівторок, 30 липня 2024, 13:34
В ніч на 31 липня можливі затримки під час перетину кордону
ілюстрація ДМС

В ніч із 30 на 31 липня Державна митна служба проводитиме технічні роботи, у зв'язку з чим можлива затримка пропуску через державний кордон осіб, товарів і транспорту.

Джерело: пресслужба ДМС у соцмережах

Дослівно: "Починаючи з 23:00 год. 30 липня 2024 року Держмитслужбою заплановано проведення технічних робіт з оновлення серверного програмного забезпечення Єдиної автоматизованої інформаційної системи митних органів. Орієнтовно технічні роботи триватимуть близько 6 годин.

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Під час їх проведення можливі перебої функціонування програмного забезпечення, яке використовується посадовими особами митниць у пунктах пропуску, із загальним збереженням його працездатності. Тобто можливим буде здійснення пропуску через державний кордон осіб, товарів та транспортних засобів з імовірними затримками".

Деталі: При цьому митники звертають увагу, що під час проведення технічних робіт неможливим буде здійснення пропуску у пункті пропуску "Ужгород-автомобільний" Закарпатської митниці.

Громадян просять врахувати зазначену інформацію при плануванні перетину кордону.

Теми: кордонмитниця
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