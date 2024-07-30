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В ночь на 31 июля возможны задержки при пересечении границы

Валентина РоманенкоВторник, 30 июля 2024, 13:34
В ночь на 31 июля возможны задержки при пересечении границы
иллюстрация ГТС

В ночь с 30 на 31 июля Государственная таможенная служба будет проводить технические работы, в связи с чем возможна задержка пропуска через государственную границу лиц, товаров и транспорта.

Источник: пресс-служба ГТС в соцсетях

Дословно: "Начиная с 23:00 час. 30 июля 2024 года Гостаможслужбой запланировано проведение технических работ по обновлению серверного программного обеспечения Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов. Ориентировочно технические работы продлятся около 6 часов.

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Во время их проведения возможны перебои функционирования программного обеспечения, которое используется должностными лицами таможен в пунктах пропуска, с общим сохранением его работоспособности. То есть возможным будет осуществление пропуска через государственную границу лиц, товаров и транспортных средств с вероятными задержками".

Детали: При этом таможенники обращают внимание, что во время проведения технических работ невозможным будет осуществление пропуска в пункте пропуска "Ужгород-автомобильный" Закарпатской таможни.

Граждан просят учесть указанную информацию при планировании пересечения границы.

Темы: границатаможня
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